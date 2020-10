Tullio Solenghi e Maria Ermachkova – Lo slowfox – VIDEO – Ballando 2020

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova sono la prima coppia a scendere in pista nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2020. L’attore è riuscito a registrare un buon successo la scorsa settimana grazie ad un Cha Cha sensuale.

Nella clip settimanale, Tullio Solenghi rievoca il ricordo di Anna Marchesini e uno sketch in particolare in cui il Trio ha fatto la parodia del balletto. “Aspettavo sempre la telefonata sua il giorno dopo”, racconta, “la domenica è silenziosa, non c’è lo squillo di Anna che commenta quello che ho fatto”.

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova a Ballando con le Stelle 2020 – Il verdetto per lo Slowfox

Tullio Solenghi inizia la sua coreografia con un siparietto divertente. Improvvisato Gino Paoli, lo troviamo al pianoforte mentre cerca di creare un nuovo testo. Quando una gatta gli dà l’input giusto per fare la nota melodia. Ed è sulle note di C’era una volta una gatta che la ballerina professionista lo raggiunge in pista. La loro coppia riuscirà a convincere ancora una volta la giuria? “Complimenti per il coraggio”, dice la Smith, “lo Slowfox è il più difficile da fare. Nella prima parte hai fatto un lavoro di piedi eccezionale, poi hai toppato alla grande e sei andato fuori tempo”. Secondo la Presidente, proprio perchè il ballo scelto è molto tecnico, il concorrente avrebbe dovuto farlo alla perfezione.

“Sembra semplice, elementare, però devi seguire totalmente la musica”, dice Ivan. “Ha saputo recuperare, che secondo me è la cosa più difficile”, aggiunge Canino, “mi ha molto commosso il tuo ricordo di Anna. Sono sicuro che stasera, in qualunque galassia sia, una risata se l’è fatta”. Selvaggia confessa ancora una volta di essere affascinata da Solenghi. “Lo trovo sempre nel tempo giusto”, dice, “ha questo fascino sornione. […] Ha sempre questo sguardo attento e interessato a quello che diciamo, ma anche leggero”. Dopo un breve sketch di Tullio nei panni di Mariotto, il giudice stilista esprime il suo parere sulla performance: “Il mio commento stasera è che quando l’ho visto è partito con quel passo felpato e ho detto ‘Vedi, qui c’è una cosa speciale. Tullio balla come parla’”. I voti: 6 (Ivan), 6 (Canino), 4 (Smith), 7 (Lucarelli), 5 (Mariotto), per un totale di 28 punti. Nelle prossime ore sarà disponibile il video dello Slowfox di Tullio Solenghi e Maria Ermachkova.