Verissimo – Anticipazioni 3 ottobre – Gli ospiti

Verissimo ci regala una nuova puntata ricca di emozioni nel pomeriggio di oggi, 3 ottobre 2020. Nel salotto di Silvia Toffanin approderanno come sempre i volti noti del piccolo schermo, pronti a raccontarsi a tutto tondo. Fra i più attesi della settimana troviamo Gabriel Garko: l’attore ha deciso di rivelare tutto sulla sua vita privata in seguito al coming out fatto al GF.

Il pubblico intantoha già espresso il proprio parere: negli ultimi giorni, il numero di follower di Garko su Instagram è aumentato in modo significativo. “Grazie al vostro sostegno reimparerò a camminare con altre gambe… e non ho detto tacchi (per i più maligni)”, ha scritto l’artista.

Verissimo – Anticipazioni e ospiti 3 ottobre 2020

Garko ha ricevuto diverse manifestazioni d’affetto nelle ultime settimane. Il suo coming out è rimbalzato sui social e fra le pagine di cronaca nazionali. Tanti i vip che hanno deciso di esprimere la loro opinione in merito alle sue parole, fra cui Asia Argento: “Amico adorato il mio cuore danza quando ti pensa… sei un’anima speciale, così vicina alla mia. Fiera di te, da sempre, lo sai. Ti amo alla follia. Fly on my sweet angel”. Immancabile anche il commento di Gabriele Rossi, con cui l’attore ha avuto una love story fino a poco tempo fa: “C’era una volta la Verità, che dopo tanto girovagare trovò il sentiero della Giustizia”.

Le anticipazioni di Verissimo ci confermano anche la presenza di Roberto Giacobbo: il presentatore parlerà del dramma vissuto dopo aver scoperto la positività al Covid-19. In studio troveremo anche Stefano Accorsi, che dal prossimo 8 ottobre sarà sul grande schermo con il film Lasciami Andare. Per lo spazio musicale sarà presente invece Orietta Berti, che condividerà alcuni passi dell’autobiografia appena pubblicata. Spazio anche ad Elettra Lamborghini: la ricca ereditiera si è sposata la scorsa settimana con Afrojack.