Veronica Ursida pronta per un reality | Dama alla riscossa dopo Uomini e Donne

Solo pochi giorni fa, Veronica Ursida ha annunciato, in lacrime, la rottura definitiva con Giovanni Longobardi. Dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, Giovanni e Veronica sono state una delle coppie più seguite dell’estate. Almeno fino all’annuncio della pausa di riflessione, a causa di alcuni errori commessi dalla dama. Nonostante abbia ancora il cuore spezzato, Veronica Ursida vuole risollevarsi e ha parlato del suo futuro, confessando di essere pronta per fare un reality.

La dama, dopo il percorso turbolento, ma emozionante a Uomini e Donne, attende solo la giusta occasione che, a suo dire, potrebbe essere proprio al Grande Fratello o a L’Isola dei Famosi. Si tratta infatti di due format che farebbero emergere bene la sua personalità, come ha confessato la stessa ex dama al Settimanale Mio, in una lunga intervista.

Veronica Ursida si candida per un reality

“Tanti anni fa ho studiato recitazione e mi piacerebbe riprendere in questo campo oppure fare qualcosa in Tv: mi vedrei in qualche reality tipo GF o L’Isola dei Famosi perché penso che la mia personalità sarebbe perfetta per quel contesto. O, ancora, sarebbe bello poter fare un programma sul mondo del wedding planner: anche quello mi potrebbe piacere moltissimo, perché vorrei far conoscere la mia arte”.

Dunque, Veronica Ursida potrebbe essere pronta per partecipare a un reality, riprendendo la sua carriera in Tv. Tuttavia, ciò non significa che le ferite della dama, legate alla fine della storia d’amore con Giovanni Longobardi siano del tutto guarite. Veronica non ha nascosto di stare soffrendo ancora molto. Ma non ha intenzione di continuare a buttarsi giù.

La rivincita dell’ex dama dopo Uomini e Donne

Al contrario, Veronica Ursida è decisa a riprendere in mano la sua vita. Accanto alla carriera televisiva, l’ex dama di Uomini e Donne è una professionista affermata e svolge da diverso tempo la professione di wedding planner con grande soddisfazione. Come tutti sanno, l’emergenza sanitaria ha bloccato per diverso tempo matrimoni e cerimonie, mandando in crisi il settore.

Tuttavia, Veronica Ursida si augura di riprendere a pieno regime questa professione che ama e che è convinta le porti molta fortuna. Magari coniugandola con una carriera televisiva di successo. L’ex dama riuscirà nel suo intento? Ma, soprattutto, le sarà utile per riprendersi dalla sua delusione d’amore dovuta a Giovanni Longobardi, dopo Uomini e Donne? Per scoprirlo, non resta che continuare a seguirla.