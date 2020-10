Vittoria Schisano e Marco De Angelis – La Rumba – VIDEO – Ballando 2020

Vittoria Schisano e Marco De Angelis sono l’ottava coppia a presentarsi sotto ai riflettori della terza puntata di Ballando con le Stelle 2020. La scorsa settimana li abbiamo visti impegnati in un Valzer che ha regalato anche qualche critica alla concorrente. Per via della sua abitudine a fare il paragone fra il passato e il presente e non per la danza.

“Pensavo di venire qua e fare la prima donna, nascondermi dietro il tacco dodici”, dice Vittoria Schisano nella clip settimanale. Invece si è ritrovata a fare i conti con quella bambina di sette anni che le ha regalato una seconda vita. “Non l’ho mai fatta vivere quella bambina, sai quanto mi sono sentita responsabile perchè mi piacevano i conigli, perchè volevo giocare con le bambole”, racconta ancora.

Vittoria Schisano e Marco De Angelis a Ballando con le Stelle 2020 – Il verdetto per la Rumba

Sullo sfondo Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia per la nuova performance di Vittoria Schisano e Marco De Angelis. Una canzone scelta proprio per sottolineare il vissuto della concorrente, che vediamo lottare in pista per far emergere il suo sentirsi a suo agio con le forme che le appartengono. Standing ovation da parte del pubblico, ma è la giuria a sentenziare. “Sinceramente stasera sono molto contenta che gli insegnanti abbiano scelto cose molto tecniche, anche se sappiamo che il rischio è mettersi a nudo perchè non si possono coprire determinati errori”, dice la Smith, “molto sinuoso il movimento. Ogni tanto hai toppato con il piede, normalmente chiudi meglio”.

“Hai fatto una Rumba quasi perfetta”, dice invece Ivan. “Mai censurerei quello che hai vissuto, che immagino sia un percorso molto complicato. Quello che volevo dire è godiamoci il momento, carpe diem”, dice Canino in merito al consiglio dato lo scorso sabato alla concorrente. “Stasera hai dimostrato una femminilità e una bravura che va al di là di quello che sei”, conclude. La Lucarelli invece confessa di pensare sempre le stesse cose della coppia fin dal loro debutto. “Il problema è che secondo me siete sempre nello stesso livello, buono, e nelle clip dici sempre le stesse cose. Tu hai un vissuto particolare, ma non è speciale rispetto a quello degli altri. C’è anche altro da te da scoprire, da sapere, suppongo”, dice la Lucarelli. I voti: 7 (Zazzaroni), 7 (Canino), 8 (Smith), 7 (Lucarelli), 8 (Mariotto), per un totale di 37 punti. Tra poche ore sarà disponibile il video della Rumba di Vittoria Schisano e Marco De Angelis.