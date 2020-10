Alessandra Mussolini e Maykel Fonts – Il Charleston – VIDEO – Ballando 2020

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts sono l’ultima coppia ad esibirsi nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2020. La settimana scorsa i due si sono anche scambiati un bacio durante la coreografia. La concorrente è rimasta stupita e il maestro ha rivelato di aver usato questo gesto per farle i complimenti per il lavoro svolto.

Alessandra Mussolini riuscirà a superare il verdetto della giuria? Selvaggia Lucarelli in particolare si è sempre mostrata molto ostile nei suoi confronti e non ha ancora espresso un parere positivo. Chissà se questa sera cambierà qualcosa.

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts a Ballando con le Stelle 2020 – Il verdetto per il Charleston

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts ci portano al circo. Un modo divertente per affrontare la performance in pista, dove non mancano passi veloci e prese interessanti. Per la prima volta la concorrente si mostra persino più sensuale del solito e senza la famosa pelvicata di cui ha parlato durante la serata di debutto. Qualche incertezza verso il finale: le gambe della Mussolini sono finite un po’ dove volevano e il maestro ha dovuto recuperare al volo. Scopriamo grazie al VAR che questa volta è stata la concorrente a baciare il ballerino. “Ritmica abbastanza buona, qualche errore. Due o tre volte Maykel ti ha dovuto prendere di forza, ma sei riuscita a continuare. Devi lavorare sui dettagli”, dice la Smith.

La Presidentessa però è soddisfatta del fatto che la Mussolini si butti a pesce nelle situazioni. “Mi era piaciuta più l’altra volta”, dice Ivan, “era spiritoso il ballo, ma non mi ha fatto impazzire”. Canino preferisce invece non esprimersi più di tanto. “Secondo me il ballo di questa sera ti rappresenta molto, nel senso che hai tantissima energia usata un po’ male”, dice la Lucarelli, “hai delle potenzialità perchè sei una bella donna con un’età portata divinamente. Sei anche a tratti, asciugata di tutto il barocco, simpatica. Se tu ti levassi tutta la parte scenografica in cui esageri, potresti beccarti un giudizio onesto”. I voti: 6 (Ivan), 6 (Canino), 6 (Smith), 6 (Lucarelli), 7 (Mariotto), per un totale di 31 punti. Tra poche ore sarà disponibile il video del Charleston di Alessandra Mussolini e Maykel Fonts.