Anna Ascione torna a parlare di Gennaro: ”Mi ha umiliata e infangata”

Anna e Gennaro sono stati una coppia che ha deciso di affrontare il viaggio nei sentimenti nella nuova edizione di Temptation Island. Nonostante lui le avesse chiesto di sposarlo ricevendo un no come risposta, il loro obiettivo era quello di dare una svolta alla loro relazione che già da tempo sembrava non funzionare più.

Dopo varie accuse da parte di tutti e due si sono visti al falò di confronto anticipato dove hanno deciso d’uscire da soli. Gennaro dal suo canto è tornato sui suoi passi per chiedergli di riprovarci, ma Anna troppo scossa dalle sue parole lo ha lasciato definitivamente. Così, intervistata dal magazine di Uomini e Donne ha chiarito vari punti esprimendo la sua versione e le sue emozioni riguardo la sua ormai finita relazione di sei anni.

Anna Ascione torna a parlare di Gennaro

Dopo poco tempo dal falò di confronto trasmesso sul palinsesto Mediaset, l’ex concorrente Anna ha deciso di rompere il silenzio raccontando come ha vissuto la rottura e cosa le ha dato la spinta per prendere una decisione così drastica e importante. Delusa dal comportamento del suo ex compagno, non ha nessun rimpianto verso la svolta che ha dato alla sua vita, confermando di aver agito a volte con troppa emotività, ma di essere sempre stata vera.

Ovviamente tutto ciò che è accaduto non rientrava nelle possibilità di Anna, come lei stessa ha confessato:” Io da quest’esperienza volevo semplicemente recuperare il nostro rapporto, capire quali fossero i reali problemi e farmi, finalmente, ascoltare da lui. […] La poca sensibilità che ha avuto nel fingere e nel costruirsi un personaggio per dare l’idea di essere vittima della coppia mettendo la sua donna, che dice tanto di amare (quando gli fa comodo), in difficoltà, mi ha dato la forza di chiudere per sempre con questa persona. In amore la meschinità per me non è contemplata”.

L’ex fidanzata lo accusa: ”Mi ha umiliata e infangata”

Continua confessando di non averlo mai visto così con lei, sottolineando quanto sia stato falso per farla apparire agli occhi della gente la carnefice:” Se fosse stato un uomo calmo, rispettoso e razionale non avrei mai partecipato a questo programma. Mi ha deliberatamente umiliata e infangata, come d’altronde accadeva spesso nella quotidianità, soltanto per mettere in ombra i problemi della coppia di cui io parlavo all’inizio, così da mettermi a tacere”.

Ciò che ha ferito maggiormente Anna è stata una frase che Gennaro ha affermato mentre si trovata con i suoi compagni di viaggio e le varie tentatrici:” Avrei preferito un tradimento alla frase ‘se sa quanto ho in banca mi spella’, ma non perché mi interessi l’argomento, anzi, ma perché la fiducia è un perno fondamentale. Non avrei mai pensato che il mio uomo potesse avere una così bassa considerazione di me, dopo tutti i sacrifici che ho sempre fatto per la sua felicità”.

L’unico cosa di cui si pente è di aver parlato male dei suoi, ormai ex, suoceri richiamandoli in discorsi di cui loro non centravano proprio nulla. Un passo sbagliato che ha fatto nei loro confronti:” Ovviamente mi pento di aver parlato della famiglia. I suoi genitori da sempre hanno avuto e hanno tutta la mia stima, cosa che purtroppo non è emersa […]. Sono amareggiata del fatto che la mia emotività sia stata più forte della mia razionalità e per questo h chiesto e chiederò sempre scusa”. Concluso questo discorso, ciò che prova Anna nei confronti Gennaro è soltanto tantissima delusione.