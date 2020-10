Assist ufficiali 3a giornata – La speranza, nel momento in cui schieriamo i nostri undici titolari, è che oltre a tanti +3 qualcuno fornisca degli assist per i compagni. Non importa in che maniera (con un cross, con un calcio piazzato o con un passaggio filtrante), ciò che conta è vedere un bel +1 di fianco al nome di uno dei nostri giocatori.

Nelle prime due giornate abbiamo avuto indicazioni importanti sugli specialisti di questo bonus, soprattutto tante conferme. Infatti durante le aste i giocatori con il vizietto del +1, soprattutto difensori e centrocampisti, sono tra i più ambiti e rilanciati. Molti infatti, in difesa, preferiscono prendere molti terzini perché più predisposti a questo tipo di bonus.

In questo inizio di campionato abbiamo visto come Hakimi dell’Inter sarà sicuramente uno dei top tra i difensori per quanto riguarda gli assist, come abbiamo avuto la conferma di giocatori come Gosens o del compagno di squadra Gomez. Ecco una lista degli assist ufficiali delle partite della 3a giornata di Serie A per restare aggiornato sull’andamento dei giocatori su cui hai puntato in questo turno di Fantacalcio.

Tutte le decisioni

Fiorentina-Sampdoria 1-2

1 Audero (Sampdoria)

Sassuolo-Crotone 4-1

1 Defrel (Sassuolo), 1 Berardi (Sassuolo)

Genoa-Torino, rinviata a data da definire

Udinese-Roma 0-1

nessun assist

Atalanta-Cagliari 5-2

1 Palomino (Atalanta), 1 Marin (Cagliari), 1 Zapata (Atalanta), 1 Gosens (Atalanta), 1 Lykogiannis (Cagliari)

Benevento-Bologna 1-0

1 Sau (Benevento)

Lazio-Inter 1-1

1 Acerbi (Lazio)

Parma-Verona 1-0

1 Karamoh (Parma)

Milan-Spezia, domenica 4 ottobre ore 18.00

Juventus-Napoli, domenica 4 ottobre ore 20.45