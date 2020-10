Ballando con le stelle 2020, terza puntata – Vincitore e classifica – 3 ottobre

Ballando con le Stelle 2020 ritorna con la terza puntata il 3 ottobre, come sempre nel prime-time di Rai 1. Milly Carlucci muove le fila di una pista in cui i concorrenti in gara si contendono il primo posto. Chi è il vincitore di questa serata?

La classifica definitiva parla chiaro: è Alessandra Mussolini a vincere, sbaragliando la concorrenza. L’eliminato di oggi è Ninetto Davoli, dopo uno spareggio con Catalani che passa al 71%. La scorsa settimana è stata la coppia di Barbara Bouchet e Stefano Oradei a lasciare la pista.

Ballando con le Stelle 2020, terza puntata – Ballerina per una notte

La ballerina per una notte questa settimana è un pilastro della musica italiana: Marcella Bella. La sua Montagne Verdi e Nell’aria hanno fatto la storia della discografia del nostro Paese. In collegamento il fratello Gianni Bella, autore di tanti successi della cantante siciliana. Il ricordo di Marcella va anche all’ictus che ha colpito il fratello qualche anno fa e che gli ha lasciato un piccolo handicap. Nonostante questo, Gianni è ritornato subito alla musica e ha scritto un’opera teatrale. In anteprima, la cantante rivela che Gianni e Rosario, l’altro fratello, hanno scritto per lei una canzone che presenterà nei prossimi mesi. Questa sera, la Bella danzerà sulle note di un successo che il fratello ha scritto per Adriano Celentano: L’emozione non ha voce.

La classifica provvisoria e tesoretto

La classifica provvisoria mette all’ultimo posto Costantino con 25 punti, preceduto da Solenghi e Davoli, entrambi con 28 punti. A sorpresa la Isoardi si becca solo il quinto posto con 36 punti e con un distacco di due rispetto a Conticini. Al primo posto del podio troviamo invece Gilles con 48 punti. Il punteggio subisce come sempre delle variazioni: Matano decide di affidare il tesoretto di 50 punti a Costantino, che sale a 75 punti. I Tribuni però scelgono di dare metà tesoretto alla Mussolini.

La classifica definitiva della terza puntata di Ballando con le Stelle 2020

Sorprese senza fine nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2020. Sono stati entrambi più che criticati e non solo in questa serata. La Mussolini e Costa schizzano infatti al primo e secondo posto nonostante la posizione di svantaggio ottenuta nella classifica provvisoria. Uno smacco alla giuria, che paga pegno per quel ‘vaiassa’ che la Lucarelli ha deciso di dare alla politica.