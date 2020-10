Che Tempo Che Fa – Anticipazioni 4 ottobre – Gli ospiti

Che Tempo Che Fa ci regala una nuova puntata nel preserale di Rai 3 di oggi, 4 ottobre 2020. Secondo appuntamento per il programma di Fabio Fazio, che ancora una volta avrà al suo fianco Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Le anticipazioni di Che Tempo Che Fa ci confermano l’arrivo di un ospite più che speciale: Ken Follett. Il noto scrittore ha all’attivo più di 170 milioni di copie vendute in tutto il mondo e ha conquistato la vetta delle classifiche mondiali con il suo Fu sera e fu mattina, prequel de I pilastri della Terra.

Che Tempo Che Fa, anticipazioni 4 ottobre 2020

Fra gli ospiti di Che Tempo Che Fa troviamo Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e Segretario del PD. Si racconterà in esclusiva anche Johnny Dorelli, celebre attore e showman che in questi giorni è in libreria con Che fantastica vita. Un libro scritto a quattro mani con Pier Luigi Vercesi in cui l’artista di 83 anni ha raccolto aneddoti della sua vita personale e professionale. Le anticipazioni di Che Tempo Che Fa confermano la presenza del Direttore scientifico Humanitas Alberto Mantovani, Professore Emerito Humanitas University.

Si parlerà invece del film Padrenostro grazie alla presenza di Pierfrancesco Favino. L’attore ha vinto la Coppa Volpi grazie alla pellicola diretta da Claudio Noce. Per lo spazio musicale ci sarà invece Samuele Bersani, che mostrerà in anteprima tv il nuovo singolo Harakiri, estratto dal disco Cinema Samuele. Ci saranno anche Vincenzo Mollica e Giovanni Floris, quest’ultimo autore del libro “L’alleanza. Noi e i nostri figli: dalla guerra tra i mondi al patto per crescere“. Si continua con la scienza con il fisico Carlo Rovelli e le notizie dagli USA saranno a cura di Antonio Di Bella. E poi il tavolone, formato da Nino Frassica, Flavia Pennetta, Fabio Fognini, Ale e Franz, Silvio Orlando e Gigi Marzullo.