Classifica e oroscopo lunedì 5 ottobre 2020: la riscossa dell’Ariete, Gemelli stanchi

Ecco l’oroscopo di lunedì 5 ottobre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. Siamo alle porte di una nuova settimana di ottobre. Quali segni rientreranno nella cerchia dei preferiti dalle stelle? L’Ariete avrà la sua riscossa, i Gemelli, il Leone e lo Scorpione dovranno tenere testa a molta stanchezza fisica. Il Sagittario avrà bisogno di pazienza. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di lunedì e la classifica dei segni.

Ariete

Cinque stelle. Secondo l’oroscopo di lunedì stai per avere la tua rivincita personale. Dopo alcuni anni molto faticosi dal punto di vista lavorativo potrai tornare in carreggiata, ricostruire un nuovo ruolo.

Toro

Cinque stelle. Con Giove e Saturno come alleati non potrai che macinare successi. Qualsiasi iniziativa o progetto che inizierai in questa giornata ti regalerà belle soddisfazioni. Buone notizie in arrivo.

Gemelli

Due stelle. Sarai molto stanco e sotto pressione. Il lavoro potrebbe procurarti un’inquietudine che faticherai a mandare via. Forse c’è un po’ di confusione, non sai esattamente quale strada percorrere.

Cancro

Tre stelle. Finalmente ritroverai un po’ di tranquillità, dopo una settimana piuttosto impegnativa. È probabile che dovrai prendere delle decisioni in futuro che ti scombussoleranno parecchio. Sii forte!

Leone

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di lunedì dovrai fare i conti con molta stanchezza. Cerca di ricaricare le batterie, perché ti aspetta una settimana molto importante sul fronte lavorativo.

Vergine

Cinque stelle. Avrai una gran bella forza. I progetti che avvierai in questo momento avranno molta fortuna, per cui dovresti metterti in gioco! In amore potrai contare sulla complicità di Venere nel tuo segno.

Bilancia

Due stelle. Potrebbero emergere nuove perplessità o esitazioni. Cerca di non strafare, non affaticarti troppo, perché presto dovrai affrontare una questione di carattere legale o economico piuttosto complicata.

Scorpione

Due stelle. È da tempo che ti trascini una profonda stanchezza fisica. Nell’ultimo periodo hai dovuto combattere molto e si prospettano altri giorni molto faticosi. Per questa giornata fai lo stretto necessario e nulla di più.

Sagittario

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di lunedì dovrai raccogliere tutta la pazienza che troverai. È probabile che avrai molte idee in testa e poche persone disposte a sostenerti. Non demoralizzarti e procedi lungo la tua strada.

Capricorno

Quattro stelle. Non sarà una giornata negativa, ma potresti sentire un bisogno crescente di certezze che non hai. Questa esigenza improvvisa ti spingerà a non accogliere dei cambiamenti, anche se necessari. Hai stelle molto favorevole: non avere paura delle novità!

Acquario

Tre stelle. Nel corso della giornata potresti imbatterti in un problema di tipo personale o fisico. Sul lavoro persistono alcune grosse difficoltà oppure ti ritroverai in una situazione molto ambigua. Fai attenzione!

Pesci

Quattro stelle. Si prospetta un lunedì molto interessante, specialmente dal punto di vista sentimentale. Chi ha vissuto in passato un momento di confusione o una crisi di coppia, potrà contare sull’aiuto delle stelle per recuperare l’armonia.