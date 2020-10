Domenica In – Anticipazioni 4 ottobre – Gli ospiti

Domenica In ci regala una nuova puntata nel pomeriggio di Rai 1 di oggi, 4 ottobre 2020. Mara Venier è pronta per accogliere un nuovo giro di ospiti che vedremo nel suo invidiabile salotto. Chi ci sarà? Non solo protagonisti dello spettacolo, ma anche della musica e del mondo scientifico.

Si accendono le luci su Alessandro Gassman, che presenterà la fiction che fra pochissimo debutterà sul network nazionale. Le anticipazioni di Domenica In ci confermano infatti che l’attore sarà protagonista di Io ti cercherò, al via domani. Una nuova sfida per il figlio del grande Vittorio, sempre più acclamato da pubblico e critica.

Domenica In anticipazioni – Puntata 4 ottobre 2020

Alessandro Gassman non parlerà solo dell’ultimo progetto che lo vede in prima linea. L’artista si racconterà spaziando dalla vita personale a quelal lavorativa. Nel salotto di zia Mara troveremo anche Giovanna Mezzogiorno: l’attrice rivelerà alcuni dettagli del proprio vissuto e dedicherà un pensiero speciale al padre Vittorio. Presenterà poi il film Lacci diretto da Daniele Luchetti e che la vedrà nelle sale cinematografiche nelle prossime settimane.

Spazio come sempre anche a Ballando con le Stelle 2020: questa volta saranno Elisa Isoardi e Alessandra Mussolini a presentarsi in pista con i rispettivi maestri. Due donne che viaggiano all’opposto e che sono state oggetto di complimenti o critiche. In particolare la Mussolini, che ancora una volta si è scontrata con Selvaggia Lucarelli nella puntata andata in onda ieri sera.

Per lo spazio musicale avremo invece Rocco Hunt e Ana Mena. I due artisti si sono uniti di recente per interpretare il singolo A un passo dalla luna, che sta riscuotendo un ottimo successo. Le anticipazioni di Domenica In prevedono anche la presenza dell’immunologo e professore Francesco Le Foche, che parlerà degli ultimi aggiornamenti sulla diffusione del Covid-19 sia in Italia che nel resto del mondo.