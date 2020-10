Domenica Live – Anticipazioni 4 ottobre – Gli ospiti

Domenica Live ritorna nel pomeriggio di oggi, 4 ottobre 2020, come sempre su Canale 5. Barbara d’Urso si prepara a fare ancora una volta la doppietta ed entrare nelle case degli italiani sia durante la fascia pomeridiana sia nel corso di quella serale.

Le anticipazioni di Domenica Live sono state annunciate come sempre negli altri programmi dursiani e ci parlano di Michele Cucuzza. Sarà il noto giornalista ad affrontare la sfida musicale di Domenica Like, trasformandosi in Achille Lauro. Un’impresa che pochi giorni fa ha affrontato anche Cirilli a Tale e Quale Show 2020.

Domenica Live, anticipazioni 4 ottobre 2020 – Chi ci sarà?

La sala cinema di Domenica Live ospiterà questa volta un omaggio ad uno dei grandi artisti dello spettacolo italiano. Gigi Sabani avrebbe festeggiato 68 anni appena un mese fa. Lo showman che ha regalato sorrisi e personaggi agli italiani, è stato stroncato nel 2007 da un infarto che non gli ha permesso di sopravvivere. Il dolore per la sua perdita è vivo ancora oggi ed è tanta l’amarezza per la famiglia e per il pubblico che lo amava così tanto. In studio troveremo anche Donatella Milani, nota co-autrice del brano Su di noi cantato da Pupo e al centro di molte polemiche per la sua partecipazione a Ora o mai più. Questa volta l’insegnante di canto rivelerà alcuni dettagli emozionanti della sua vita privata.

Le anticipazioni di Domenica Live ci confermano anche un focus su Viola Valentino. Nei giorni scorsi l’ex moglie di Riccardo Fogli è finita al centro del gossip per via di un presunto tradimento da parte del fidanzato. A quanto pare Francesco Mango avrebbe avuto un flirt con un’influencer e modella e la Valentino avrebbe scoperto tutto per via di un imprevisto. “Quando feci quello spettacolo con altri artisti qualcuno mise per sbaglio un top nella mia borsa”, ha detto lei a Pomeriggio Cinque, “pensavo fosse di questa Sara e chiesi a Francesco di riportarglielo. E credo che lì sia successo tutto”.