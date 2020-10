Donatella Milani a Domenica Live – “Sono stata con delle donne, ma…”

Donatella Milani si racconta a Domenica Live e svela alcuni dettagli della sua vita privata su cui finora ha mantenuto il segreto. Considerata icona degli anni Ottanta, viene ricordata per il successo Su di noi di Pupo e per il singolo Perchè mi sento sola, che le ha permesso di vincere il Festival di Castrocaro dell’82.

Donatella Milani è stata anche una delle protagoniste più discusse di Ora o mai più. Celebre ormai la sua diatriba con Donatella Rettore, la sua coach durante il programma musicale. Fra le due sono nati scontri senza sosta e poi la Milani è scomparsa dal piccolo schermo.

Donatella Milani a Domenica Live – La depressione, l’omosessualità e gli abbandoni

La depressione ha colpito Donatella Milani a causa di un rapporto difficile con un uomo. “Soprattutto perchè da quando è morta mia mamma, sono due anni, che sono andata un po’ più giù”, confessa. La madre era il pilastro della sua vita e la sua perdita ha fatto riemergere tante cose dolorose. “Sono stata lasciata da un uomo, nel senso che mia mamma ha avuto un rapporto con una persona e questa persona ci ha abbandonate, non si è fatto più sentire e vedere”, continua. Negli anni, la cantante credeva di aver messo a posto questo tassello della sua vita e poi si è ritrovata di nuovo di fronte allo stesso scoglio.

Anche se il padre biologico non c’è mai stato, Donatella ha sempre considerato papà l’uomo con cui la madre aveva avviato una relazione alcuni anni dopo. La Milani però ha vissuto il suo abbandono, a causa della morte in un incidente stradale. Per superare il dolore, la cantante ha iniziato ad avere delle relazioni con le donne. “Una reazione di conseguenza, perchè dicevo ‘Perchè non ce la faccio ad avere un rapporto con gli uomini'”, sottolinea. Con la consapevolezza di oggi, sa che in realtà si è diretta verso le donne per colmare quel grande vuoto che sentiva dentro di sè.

L’incontro con il padre

Donatella Milani ad un certo punto ha deciso di andare a cercare il padre biologico. Con tutte le difficoltà del caso, visto che temeva un nuovo rifiuto. Così ha inventato una scusa con un’amica: il padre gestiva un’officina e la cantante ha finto un problema all’auto pur di poterlo vedere. “Lui è uscito fuori con un’aria in cui mi sono rirtovata, perchè era un burbero come me”, racconta. Donatella lo ha preso di petto in seguito e gli ha parlato della madre, ma lui ha negato di averla mai ricevuta. Poi ha chiamato a casa sua, ma è stata la moglie a risponderle. La Milani ha sempre aspettato una sua telefonata, che però non è mai arrivata.

“Sono andata in terapia per la prima volta, perchè non credo nell’analisi, ma perchè sto veramente male. Ho una depressione molto forte. Perchè continuo a chiedere di essere accettata dagli altri”, rivela. Lo specialista poi le avrebbe trovato un disturbo narcisistico. Un dettaglio che si ricollega allo scontro con Donatella: “Una maschera”. Donatella Milani decide di rivolgersi direttamente al padre: vorrebbe vederlo e colmare il vuoto. “A me questo aiuterebbe in tante cose”, dice, “non mi importa niente, non ho bisogno di niente. Ho veramente bisogno di affetto,una conferma e basta. Per mettere a posto davvero delle mie cose, questa forma di narcisismo che è venuta fuori”.