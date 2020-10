Enrico Lucherini vuota il sacco – “Fidanzamenti fake? Non sono stato io”

Enrico Lucherini è l’uomo del momento: in seguito al coming out di Gabriel Garko, i riflettori si sono puntati ancora di più sull’agenzia Ares. E non parliamo proprio dell’AresGate, ovvero dello scandalo che ha colpito il bran per via delle accuse di Adua Del Vesco, che ha parlato di presunta setta.

Enrico Lucherini potrebbe essere colui che ha organizzato i finti scoop e i fidanzamenti fasulli. Non solo fra Gabriel e Adua ma anche fra la Del Vesco e Massimiliano Morra. Per non parlare dello scontro fra quest’ultimo e Francesco Testi. Quale è la verità? A Live – Non è la d’Urso si parla proprio di questo.

Enrico Lucherini a Live – Non è la d’Urso – C’è lui dietro le storie fake?

Enrico Lucherini è il capo ufficio stampa della Ares di Alberto Tarallo. “Mi occupavo molto dei film che faceva Tarallo, delle serie. Non ho inventato io la finta storia fra Garko e Adua, ma i giornalisti”, dice in apertura d’intervista. La relazione fra i due attori tra l’altro era sconfinata nella proposta di matrimonio fatta in tv da Gabriel alla Del Vesco. Le sue accuse contro la macchina del gossip sono state confermate da altre star, ma cosa c’è di vero? Lucherini nega anche la responsabilità della finta lite fra Morra e Testi. Ammette però di averne parlato quegli anni, che ha fatto un’ipotesi su quello che avrebbero potuto fare, coinvolgendo la stampa nazionale.

“Le lucherinate, un nome che a me non piace, riguardano altre cose. Sono incidenti d’auto, il fuoco, l’acqua. Ho mandato in ospedale Laura Antonelli… quello fa pubblicità. E’ un qualcosa in più”, rivela. “Negli anni in cui sono stato lì mi è stato chiesto solo una cosa: inscenare la lite con Morra”, ha detto invece Testi qualche giorno fa. “No, loro non andavano a letto insieme”, conferma invece Imma Battaglia in merito al finto fidanzamento fra Eva Grimaldi e Garko, “A quei tempi si creavano delle storie per poter lanciare i lavori”.