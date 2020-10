F1 Passion | Dopo aver toccato il fondo Ferrari prova a rialzarsi

Il sesto posto di Charles Leclerc alla fine del Gran Premio di Russia è un risultato più che soddisfacente nella cupa stagione 2020 della Scuderia Ferrari. Tanto più che la squadra stava uscendo da una serie di eventi, di cui due in Italia, durante i quali le prestazioni e il corso delle gare sarebbero stati vicini al disastro, con un totale misero di soli cinque punti raccolti durante i GP del Belgio, d’Italia e della Toscana.

Il team aveva portato a Sochi una serie di piccoli sviluppi volti a correggere alcuni aspetti negativi aerodinamici della SF1000, con l’ambizione di poter compensare alcune debolezze. Questi primi elementi correttivi ne richiederanno altri nei prossimi appuntamenti, a cominciare da quello del Nüburgring del prossimo fine settimana.

L’evoluzione più visibile è nella parte posteriore con un nuovo design dentellato sulla parte superiore dell’ala posteriore , simile alla soluzione di casa Mercedes introdotta dal team tedesco durante il GP di Germania 2019 e da allora usata anche da Racing Point e Red Bull. Permette di modificare il vortice formatosi in questa zona e quindi di guadagnare in efficienza aerodinamica.

Laurent Mekies, direttore sportivo della Ferrari, ha spiegato che il desiderio della squadra era quello di riprendersi, lavorando metodicamente, dopo aver incontrato notevoli difficoltà. Alla domanda se il tasso di progresso quest’anno fosse veloce come previsto, ha risposto: “La direzione dei lavori non va dove volevamo, altrimenti probabilmente non saremmo stati in questa situazione. Sappiamo di aver toccato il fondo, il che significa che le cose non sono andate come volevamo ma adesso possiamo solo risalire. Penso che siamo molto consapevoli di cosa dobbiamo affrontare e quali sono i nostri punti deboli. Questi nuovi pezzi non si materializzeranno sul tempo sul giro, ma questo è un passo avanti capire se possiamo cambiare le caratteristiche che non ci piacciono in pista, ed è quello che dobbiamo testare con molta attenzione. È uno dei tanti piccoli passi che faranno parte del nostro percorso di recupero “.

Altre componenti arriveranno quindi per i prossimi GP, anche se Mekies dichiara che questi non saranno aggiornamenti miracolosi per migliorare le prestazioni della SF1000.