L’Allieva 3 non andrà in onda – Salta la puntata dell’11 ottobre?

L’Allieva 3 ha appena iniziato il suo ciclo di appuntamenti e i fan sono già a caccia di ciò che accadrà nella terza puntata della fiction. Purtroppo ci sono brutte notizie per i telespettatori italiani: lo show salterà almeno un appuntamento.

L’Allieva 3 ci ha abituati ad un incontro domenicale che dovrà piegarsi alle logiche del palinsesto: la puntata dell’11 ottobre 2020 dovrà slittare a data da destinarsi. Al suo posto infatti ci sarà l’incontro della Nazionale di Calcio: Polonia e Italia si sfideranno sul campo di gioco.

L’Allieva 3, dove siamo rimasti

Prima di affrontare il parziale stop, è bene ricordare ciò che è accaduto nella seconda puntata de L’Allieva 3. Alice (Alessandra Mastronardi) si è trovata di fronte al fratello di Claudio (Lino Guanciale) e ne ha subito il grande fascino. Un motivo in più per mettere in crisi il rapporto d’amore tra i due protagonisti. Conforti tra l’altro sceglierà ancora una volta di non dire nulla alla fidanzata sul perchè ha deciso di tenere il fratello a distanza. Punto interrogativo su Silvia: sta iniziando a provare un interesse per Einardi?

Il legame tra Claudio e Alice verrà messo in difficoltà anche da una piccola dimenticanza dell’ex specializzanda. La Allevi infatti dimenticherà un appuntamento con il fidanzato, perchè troppo concentrata su un nuovo caso. La ragazza tra l’altro è al centro dell’attenzione di Sandro, che di contro ha scatenato un grande interesse agli occhi di Erika. L’Allieva 3 ci svela anche un segreto importante della Suprema, uno dei nuovi volti di questo terzo capitolo.