Live – Non è la d’Urso – Anticipazioni 4 ottobre – Gli ospiti

Live – Non è la d’Urso si prepara a una nuova puntata, che andrà in onda come sempre su Canale 5 nella prima serata di oggi, 4 ottobre 2020. Dopo aver affrontato il pomeriggio con Domenica Live, Barbara d’Urso ritorna al centro dei riflettori con il suo programma serale.

Le anticipazioni di Live – Non è la d’Urso confermano un nuovo focus su Gabriel Garko e il coming out affrontato in questi giorni. L’attore ha voluto togliere ogni freno e parlare della sua vita privata, per la prima volta in televisione.

Live – Non è la d’Urso, anticipazioni 4 ottobre 2020

A Live – Non è la d’Urso potremo ascoltare la versione di chi ha ideato il finto fidanzamento tra Garko e Adua Del Vesco, quest’ultima fra i concorrenti del GF Vip 5. La padrona di casa non potrà parlare però dell’AresGate che ha gettato cattiva luce sulla nota agenzia di Alberto Tarallo, al centro di numerose accuse e definita come una setta dall’attrice e Massimiliano Morra. Ci sarà ancora spazio per il reality di punta delle reti Mediaset: questa volta sarà Elisabetta Gregoraci a finire sotto ai riflettori.

Carmelita promette rivelazioni sulla showgirl, già al centro dell’attenzione per la presunta liason con Pierpaolo Pretelli e per le invettive dell’ex marito Flavio Briatore. Ancora una volta si parlerà di Federico Fashion Style, l’esperto del capello che è stato attaccato da alcune sue clienti celebri. Questa volta sarà lui a rispondere alle critiche. Le anticipazioni di Live – Non è la d’Urso non ci rivelano nulla di più, ma possiamo ipotizzare che sarà proprio l’hair stylist a dover affrontare le cinque sfere. Oppure ci sarà qualche altro vip non ancora citato? Per esempio ci sarà Giacomo Urtis, noto chirurgo plastico dei vip che rischia un processo.