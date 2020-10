Mara Venier ospite speciale | Maria De Filippi pronta per Domenica In

Mara Venier è tornata con successo, ormai da diverso tempo, al timone di Domenica In su Rai Uno, dove, quest’anno, festeggia la sua undicesima edizione al comando. Tuttavia, la verace conduttrice veneziana non ha dimenticato chi le è stata accanto nel 2014, quando il servizio pubblico l’aveva messa alla porta. Si tratta di Maria De Filippi, l’unica che abbia aiutato Mara in quel momento difficile. Perciò, Mara Venier si prepara ad avere come ospite speciale a Domenica In proprio Maria De Filippi.

Mara Venier ha raccontato ancora una volta al settimanale Nuovo Tv il grande legame che la unisce con Maria De Filippi. La conduttrice di Domenica In, infatti ha un ricordo bellissimo della sua partecipazione a Tu sì que vales e del gruppo di lavoro di Maria De Filippi che l’ha supportata in ogni sua scelta.

Mara Venier avrà un’ospite d’eccezione

“Nel momento in cui sono stata allontanata dalla Rai l’unica persona che mi ha dato una mano è stata Maria. Questo non posso dimenticarlo. (…) Maria ha un gruppo di lavoro che mi ha supportato punto di vista professionale, ma anche privato. Mi sono divertita tanto in quel programma. Doveva essere solo la partecipazione di una puntata, ma sono rimasta per tre anni”.

In precedenza, l’arrivo di Maria De Filippi in Rai era stato osteggiato, ma sembra proprio che, questa volta, la ‘zia Mara’ riuscirà nel miracolo, anche se, lei stessa, è in attesa di maggiori certezze. L’amicizia tra Mara e Maria dovrebbe riuscire a superare tutti gli altri ostacoli. Per Mara Venier infatti, Maria De Filippi potrebbe essere l’ospite più speciale di questa edizione di Domenica In, se il progetto andasse in porto. Tuttavia, Mara rimane comunque molto riconoscente a Tu sì quel vales.

Maria De Filippi sbarca a Domenica In

“Grazie a quel programma di Canale 5 nasce il personaggio della ‘zia Mara’ e credo anche che il pubblico giovane che segue la mia trasmissione domenicale me lo sia portato dietro da quell’esperienza. Sono una persona onesta. Ho gratitudine per Maria De Filippi e per Mediaset”.

Mara Venier ha raccontato come sono andate le cose. “In un’intervista ho parlato della mia amicizia e della mia riconoscenza verso di lei. Maria l’ha letta e mi ha mandato un messaggio di ringraziamento. Abbiamo parlato. Mi ha detto: ‘Vengo molto volentieri a Domenica In’. La Rai non mi fa problemi. Stavolta penso proprio di riuscire ad averla in una delle prossime puntate, anche se finché non la vedo non ci credo…”.