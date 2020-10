Morta la cavalla di Elettra Lamborghini | La dedica speciale a Lolita

La bellissima Elettra Lamborghini ha finalmente incoronato il suo sogno di sposare il suo compagno, in arte Afrojack il 26 Settembre. In un matrimonio curato nei minimi particolari, si è fatta aiutare dallo stylist Enzo Miccio per scegliere gli abiti che l’hanno accompagnata nei vari momenti della giornata.

Attentissima all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha obbligato tutti i suoi invitati a sottoporsi al test sierologico, così da poter festeggiare in tranquillità le nozze. Ma durante questi giorni di festa ecco arrivare una delle notizie più brutte che la cantante potesse ricevere.

Morta la cavalla di Elettra Lamborghini

Elettra, prima di essere una cantante, è un amante dei cavalli e dell’equitazione, uno sport che pratica da quando è piccola. Ha vinto davvero tante gare, e da sempre ha avuto con sé dei cavalli a cui è stata e continua ad essere legatissima. Amante degli animali, in questi ultimi giorni ha appreso una notizia che l’ha rattristita davvero tanto. Infatti, la sua cavalla Lolita, che aveva da 16 anni si è sentita poco bene a causa di una colica, indecisa se operarla o no ha chiesto consiglio a tutti.

Sapeva benissimo che alla sua età, 21 anni, non sarebbe stato possibile garantire a Lolita una vita lunga, ma ha voluto provarci piuttosto di continuare a farla soffrire o sopprimerla. Così nella preoccupazione di questi giorni, in cui comunque si è mostrata sorridente a Verissimo per non portare negatività, ha aspettato notizie dalla clinica. Purtroppo però, nel suo profilo Instagram ha informato tutti i suoi fan del fatto che Lolita non è riuscita a superare questa malattia e di essere volata in cielo. Nella tristezza di una bambina diventata donna accompagnata dall’amore della sua cavalla, ha voluto dedicarle delle parole stupende accompagnate a delle foto e a dei video.

La dedica speciale a Lolita

In questi giorni Elettra ha condiviso con i suoi fan la preoccupazione e la tristezza che aveva nel sapere che la cavalla stesse male, ma ha voluto comunque provare il tutto per tutto. Nel pensiero di avercela messa tutta, si lascia andare e scrive una commuovente dedica alla sua Lolita, scomparsa nella giornata di ieri:” Come è potuto accadere Amore mio?! Ancora non ci posso credere… ero sicura che sarebbe andato tutto bene… sei sempre stato così forte… ero sicura che avremmo avuto ancora così tanti anni davanti… forse sto sognando… ma non sono pronta per questo”.

Continua la lettera:” Lolita mi ha lasciata ieri, per una brutta colica… solo 21 anni non ci posso credere… 16 anni insieme, mi ricordo come se fosse ieri quando ti ho visto per la prima volta… eri così bella bisbetica… mi sento così male per averti fatta operare… non avrei mai voluto ma ci ho provato, sapevo che sarebbe stato un rischio a 21 anni ma che alternativa avevo?! Farti morire di dolore o con un’eutanasia poche ore dopo?! Tutti i ricordi più belli della mia adolescenza li ho con te… ho letteralmente perso la parte più importante della mia vita… mi sento così vuota… pensavo di vederti un giorno con i miei figli sulla tua groppa, ma la vita è imprevedibile. […] Sei stata la mia cura, la mia migliore amica, non so come ringraziarti e non so adesso come farò senza di te… ti amerò per sempre, mi manchi come l’aria e non vedo l’ora di rivederti un giorno… per sempre sarai Amore mio, riposa in pace principessa. Lolita du Ruet 15.06.99 – 03.10.20”.