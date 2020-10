Napoli, muore un giovane rapinatore, arrestato il figlio di “Genny a carogna”

Tragico episodio verificatosi stanotte a Napoli, nella zona centrale di via Duomo e via Marina, dopo lo svilupparsi di una rapina e di un successivo conflitto a fuoco con le forze dell’ordine.

Una vittima, un arrestato

In tarda notte la segnalazione di una rapina in zona ha messo in allarme una pattuglia di Falchi, facente parte della Polizia di Stato, che è intervenuta per una rapina ai danni di tre automobilisti. Come conseguenza del conflitto è stato ucciso un giovanissimo rapinatore di 17 anni Luigi Caiafa, ed è stato arrestato un altro giovane, il diciottenne Gennaro De Tommaso, figlio dell’ex capo ultras del Napoli soprannominato Genny a carogna (oggi divenuto collaboratore di giustizia), noto per la presenza a mo di “capopopolo” nello stadio Olimpico di Roma la notte che costò la vita al giovane tifoso azzurro Ciro Esposito.

Dettagli

La dinamica della rapina e del conflitto è ancora da ricostruire ma sembra certo che i due rapinatori erano armati: uno di loro sarebbe entrato nella vettura ed è in quel momento che sarebbe arrivata la pattuglia della Polizia, e proprio in quel momento è iniziato in conflitto a fuoco che ha portato alle sopracitate conseguenze. I due rapinatori avrebbero costretto l’auto oggetto della rapina mentre erano a bordo di due scooter, risultato poi rubato, e la pistola (a salve) utilizzata per intimare di scendere dall’auto, è stata successivamente sequestrata.

Il Questore di Napoli, Alessandro Giuliano: “Il Capo della Polizia, con cui sono in costante contatto e che segue attentamente la vicenda, pur nel pieno rispetto degli esiti dei doverosi accertamenti della Magistratura e dell’umana pietà per la morte di un ragazzo, mi ha raccomandato di rinnovare la sua vicinanza e il sostegno agli operatori della Polizia di Stato come delle consorelle forze di polizia che sono chiamati, rischiando la vita, ad affrontare un contesto criminale diffuso ed estremamente pericoloso”.