Oroscopo Branko – settimana dal 5 all’11 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni domenica, l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 5 all’11 ottobre 2020. Siamo alle porte di un nuovo lunedì. Come partirà la settimana dei segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, leggi le seguenti previsioni astrologiche dedicate a tutti i segni, tratte dall’oroscopo di Branko per la prossima settimana.

Ariete

Come anticipa l’oroscopo di Branko la prossima settimana inizierà alla grande: lunedì avrai un’ottima opportunità di carriera. Mercoledì troverai una strategia vincente che farà la differenza e giovedì potrai raccogliere frutti importanti sul lavoro.

Toro

Lunedì sarà una giornata all’insegna dell’amore. Mercoledì sarà necessario farsi capire con molta calma, mentre giovedì ci saranno dei conti da pareggiare. Cerca di fare molta attenzione!

Gemelli

Lunedì dovrai rivedere le tue entrate e le uscite, martedì dovrai evitare le bizze e provare a gestire il tuo nervosismo. Sabato, invece, qualcuno dovrà affrontare alcune questioni importanti relative a una proprietà.

Cancro

Lunedì avrai modo di contare sul prezioso lavoro del tuo team. Martedì, anche se non ti sentirai bene, dovrai cercare di non isolarti. La tua settimana si concluderà con una domenica che ti costringerà a rivedere i conti.

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko la prossima settimana comincerà in maniera ambiziosa: lunedì vorrai di più! Martedì potrai contare sul sostegno di un amico vero, mentre mercoledì avrai a che fare con i figli o i fratelli.

Vergine

Martedì ti proporrai dei traguardi ambiziosi e potrai contare sull’aiuto di stelle favorevoli. Mercoledì farai passi da gigante per la tua carriera, mentre sabato qualcuno si sentirà pronto per un progetto d’amore importante.

Bilancia

Lunedì prossimo dovrai rivedere la tua situazione economica, martedì dovresti staccare la spina e cambiare aria, se lo stress sarà molto alto. Per fortuna mercoledì potrai goderti una bellissima parentesi d’amore.

Scorpione

Martedì dovrai affrontare alcune questioni riguardo dei beni in comune. Mercoledì scoprirai di avere una sintonia profonda con la persona che ti sta accanto, mentre venerdì sarai impegnato in un corso o uno stage importante.

Sagittario

Come indica l’oroscopo di Branko la prossima settimana comincerà in maniera pratica. Lunedì dovrai fermarti e stabilire le tue priorità, martedì potresti imbatterti in un ex. Venerdì dovrai affrontare una questione legata a un conto in comune.

Capricorno

Lunedì prossimo potrai goderti dei momenti romantici, mentre martedì potrai tornare di nuovo in pista: possibili novità sul lavoro. Venerdì dovrai avere molta prudenza, soprattutto in amore, perché potrebbero nascere delle tensioni con il partner.

Acquario

Come suggeriscono le stelle martedì dovrai mettere da parte il resto e curare di più l’amore. Giovedì potresti imbatterti in un’attrazione, in un flirt, mentre venerdì scoprirai che sarà molto di più di una semplice attrazione fisica.

Pesci

Martedì avrai a che fare con una questione legata alla casa, mercoledì dovrai fare molta attenzione alle spese. Venerdì potrebbe regalare dolci sospiri ai Pesci che sapranno mettersi in gioco in amore.