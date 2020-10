Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 5 ottobre 2020 – Anticipazioni per tutti i segni

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 5 ottobre 2020. Una nuova settimana sta per cominciare. Quali segni saranno baciati dalla fortuna durante questa giornata? Se sei curioso di scoprirlo, leggi l’anteprima tratta dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicata a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 5 ottobre 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox per domani l’Ariete avrà la sua riscossa, anche il Toro vivrà un lunedì ricco di promesse. Molta stanchezza per i Gemelli, il Cancro potrà vivere bei momenti in amore.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 5 ottobre 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Domani il Leone si sentirà parecchio stanco, la Vergine invece avrà una bella forza. La Bilancia sarà afflitta da qualche perplessità, mentre anche lo Scorpione accuserà un po’ di affaticamento.

Oroscopo domani lunedì 5 ottobre 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani il Sagittario dovrà armarsi di molta pazienza, il Capricorno sarà alla ricerca di certezze. L’Acquario potrebbe fare i conti con un piccolo problema personale o fisico, mentre i Pesci vivranno un lunedì molto interessante.

