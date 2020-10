Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 5 all’11 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come tutte le domeniche, l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 5 all’11 ottobre. Siamo alle porte di una nuova settimana di ottobre. Quali segni zodiacali saranno favoriti dalle stelle e quali, invece, verranno messi alla prova durante le prossime giornate? Se sei curioso di scoprirlo, leggi in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana, dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana in amore tutte quelle storie nate da poco e in maniera ambigua saranno messe in discussione. Sei molto determinato a fare chiarezza. Sul lavoro sarà una settimana di alti e bassi. Hai molte idee, ma non tutte le situazioni si sbloccheranno. Giovedì sarà una giornata a rischio discussioni: fai attenzione!

Toro

Con Venere e la Luna a favore si prospetta una settimana molto intrigante in amore. Le relazioni cominciate da poco saranno baciate dalla fortuna e tu sarai motivato e intraprendente come non mai! Sul lavoro stai per ricevere nuove proposte. Cerca di portare a termine tutti gli affari entro la fine di novembre.

Gemelli

Saranno giornata un po’ critiche in amore e potresti sentirti più nervoso del dovuto. I nuovi incontri saranno piacevoli, ma non andranno mai in profondità. Le stelle, comunque, faranno in modo di accontentarti! Sul lavoro non dovrai correre rischi, anche se sei stufo di svolgere sempre le stesse attività. I progetti nati da poco potranno decollare da dicembre in poi.

Cancro

Stai vivendo un rapporto un po’ complicato con una persona difficile. Tu, però, non rischierai di peccare di orgoglio e non vorrai tornare sui tuoi passi. Sul lavoro potresti avare un boccone amaro che fatichi a mandare giù. Forse un collega o superiore è stato poco gentile nei tuoi confronti. Armati di molta diplomazia e non sciupare tutto quello che hai ottenuto finora!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana potrebbe emergere dell’insoddisfazione generale che ti spingerà a cercare una nuova emozione o a vivere qualche avventura. Tutto sommato avrai giornate valide, anche se resterà una sorta di incertezza. Sul lavoro avrai Marte dalla tua parte, ma non basterà a proteggerti dalle spese. I progetti nuovi andranno, probabilmente, ridimensionati.

Vergine

In amore dovrai cercare di tenere i piedi a terra, non sopravvalutare una persona o una storia. Domenica sarà una giornata molto promettente. Prima di giudicare una persona appena conosciuta, concediti del tempo, anche se in questo momento hai un grande bisogno di garanzie. Sul lavoro qualcuno potrebbe aver già ricevuto un premio. Promozioni, avanzamenti di carriera o eventi speciali all’orizzonte!

Bilancia

In amore potresti aver vissuto qualche delusione di recente. Per fortuna d’ora in poi la tua via sentimentale prenderà una piega migliore. Servirà un po’ di attenzione in più solo sabato prossimo, quando potrebbero nascere dei momenti di tensione. Sul lavoro potresti sentirti insoddisfatto. Il fatto è che percepisci poca stima nei tuoi confronti, forse dovrai impegnarti a ricostruire la tua immagine professionale. A fine anno la ruota comincerà a girare.

Scorpione

In amore è tempo di abbandonarsi a una nuova passione. A partire da giovedì prossimi potranno nascere nuove storie e tu potrai vivere giornate ricche di emozioni speciali. Sul lavoro stai per vivere degli stravolgimenti. Entro novembre molti Scorpione dovranno prendere una decisione importante. Occhio alle spese!

Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana sarà favorevole per recuperare la vita sentimentale, ma tu dovrai metterti in gioco, lasciarti andare! Il desiderio di amare non ti mancherà. Sul fronte lavorativo finalmente chi ha vissuto una pausa forzata potrà rimettersi in moto. Qualcun altro, invece, potrebbe aver subito un’ingiustizia che digerirà a fatica.

Capricorno

Con Venere, Giove e Saturno in aspetto favorevole l’amore andrà a gonfie vele. Ritroverai maggiore stabilità affettiva, anche se sembrerai più assorbito dalle novità professionali. Sul lavoro, infatti, sta avendo ottime opportunità di emergere. Lunedì sarà un giorno molto proficui per i nuovi progetti.

Acquario

Lunedì sarà una giornata un po’ critica: cerca di mantenere la calma, soprattutto in amore. In questo momento sei immerso nella confusione non sai che decisioni prendere. Nei prossimi giorni saranno favorite le avventure, i flirt, ma non è detto che una persona appena conosciuta non diventi speciale. Sul lavoro dovresti parlare chiaro se c’è qualcosa che non ti va a genio. Se hai nuove idee, mettile in pratica: basta solo che non siano troppo costose.

Pesci

In amore dovrai usare estrema cautela, specialmente martedì e mercoledì. Venere sarà in dissonanza e tu potresti dover fare i conti con nuove tensioni o con qualche chiarimento da affrontare. Per i cuori solitari arriveranno tempi migliori! Sul lavoro avrai il sostegno di Mercurio fino alla seconda parte di ottobre. Dovrai fare particolare mercoledì, potrebbe affiorare un po’ di confusione. Chi farà nuovi accordi avrà ottime opportunità di ottenere successo in futuro.