PAGELLE MILAN SPEZIA – Top e Flop della partita

Il Milan si impone contro lo Spezia nella seconda frazione grazie alla migliore qualità tecnica e profondità della propria rosa. Nel primo tempo infatti, tendenzialmente equilibrato, lo Spezia aveva giocato con discreta efficacia. Nel secondo tempo ci pensano Leao, autore di due reti, e nel mezzo la marcatura di Hernandez a consegnare i 3 punti al Milan.

Top Milan

Leao: parte piano, ma già a fine primo tempo trova le misure alla difesa avversaria, finendo poi per avere quasi sempre la meglio: la doppietta è una naturale conseguenza.

Hernandez: Padrone tecnico della fascia sinistra, non è più una sorpresa, riuscendo ad abbinare con efficacia la potenza fisica con la sapienza tattica. Rete in progressione la sua

Flop Milan

Tonali: E’ arrivato da poco quindi non può ancora essersi integrato, ma la sua prova non brilla per intensità e per idee

Krunic: Provato dal 1′, non fa vedere grandi cose, eccetto un passaggio per Calabria nella prima frazione.

Top Spezia

Galabinov: E’ costretto a uscire dopo neanche 45′ ma è sicuramente l’uomo offensivo maggiormente propositivo per i neopromossi.

Verde: Finchè le energie glie lo consentono, crea qualche grattacapo ai rossoneri sulla fascia destra.

Flop Spezia

Sala: Deve badare ad un brutto cliente come Hernandez, ma va praticamente sempre in difficoltà e non è particolarmente propositivo in fase offensiva.

Gyasi: Qualche buona giocata ma non abbastanza concreto e concentrato per impensierire i rossoneri.