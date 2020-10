Quali sono i segni più divertenti in assoluto? Scoprilo!

Tutti abbiamo tra amici e conoscenti quelli che sono tendenti al buonumore e che riescono a farci sorridere anche con le cose più semplici: è innegabile che esistono profili naturalmente portati al sorriso, sebbene esistano svariati tipi di persone divertenti.

Ecco quali sono i segni più tendenti al buonumore:

Sagittario

Dotati di un vero e proprio talento che li porta ad alleggerire con una battuta o un intervento anche la situazione più complicata e inaspettata, i Sagittario sono molto ambiti come amici anche per quest’innata capacità di scatenare il buonumore. Sanno bene come utilizzare questo “potere” anche in altri ambiti.

Scorpione

Non è un tipo che si apre facilmente a tutti dall’inizio, ma è dotato di un umorismo sagace e sottile che tende a far rilassare chi gli sta vicino, provocando il sorriso e riusciendo anche ad intrigare più di una persona. La loro fiducia in se stessi li porta a non temere giudizi di sorta.

Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete sono più portati a far ridere con movimenti, freddure e modo di porsi che con le battute, rispetto ad altri segni: un Ariete non fa mistero di essere spontaneo e sincero ed è proprio per questo che in compagnia fanno sempre la loro figura, riuscendo a mettere a loro agio praticamente tutti.

Vergine

L’umorismo dei nati sotto la Vergine è molto sottile, sarcastico e ironico nonchè autoreferenziale, che utilizza una battuta al punto giusto per far distendere l’ambiente e non è mai eccessivo o volgare.

Gemelli

Decisamente scherzosi ma anche autoironici, amano fare battute su se stessi proprio per alleggerire un particolare contesto: non tutti riescono ad apprezzarne lo spirito vista anche la tendenza nel fare scherzi a più non posso, ma generalmente riesce a non essere troppo “estremo”.