Quali sono i segni zodiacali più superstiziosi? Il tuo è tra quelli in lista?

In tanti scelgono di non farsi condizionare la vita da eventi importanti, figurarsi da quelli considerati superstizione, ma allo stesso tempo in tantissimi sono decisamente più sensibili alle tradizioni, sia per una questione di natura intrinseca, sia per ragioni legate fortemente alla tradizione.

Scorpione

Segno notoriamente sensibile ma razionale allo stesso tempo, non è considerabile sempre superstizioso a tutti gli effetti ma si lascia sicuramente influenzare dall’ignoto, essendo anche un segno notoriamente abitudinario e legato alle tradizioni. In casi estremi tuttavia può diventare eccessivamente superstizioso.

Pesci

Spirituali ed emotivi, i nati sotto il segno dei Pesci sono notoriamente quelli più “creduloni”, sebbene può essere anche considerato un pregio: chi è in compagnia di un nato sotto questo segno tende ad esserne influenzato e può iniziare a vedere le cose in modo meno “freddo” rispetto al solito.

Vergine

La maniacalità e la pignoleria tipica dei nati sotto la Vergine spesso si traduce in tanti piccoli riti scaramantici che oramai compie quasi senza accorgesene, pur razionalmente comprendendo che si tratta di dicerie e residui culturali del passato. In ogni caso, un po’ per abitudine, un po’ perchè “vuole” crederci, continua imperterrito con queste piccole “manie”. Alla fine non fanno male a nessuno, giusto?

Gemelli

In maniera quasi insospettabile, anche i Gemelli spesso sono delle persone non sempre razionali e che quindi si concedono molti atti superstiziosi che oramai fanno parte della sua natura: animi sensibili dalla nascita, tendono a credere poco alle coincidenze, e molto di più alle congiunzioni astrali e alla sfortuna.