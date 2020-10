Ricetta fagioli all’uccelletto: ingredienti, preparazione e consigli

In Toscana ci sono tantissimi piatti regionali, buonissimi, tra questi, i fagioli all’uccelletto, che è la ricetta che andremo a vedere oggi insieme. Si tratta di un contorno vegetariano ricco e sostanzioso, che veniva servito anticamente per accompagnare secondi di carne o selvaggina. Oggi potete gustarlo anche come piatto unico, magari con qualche fetta di pane.

Fagioli all’uccelletto – Ingredienti

Fagioli cannellini secchi 300 g

Passata di pomodoro 200 g

Aglio 2 spicchi

Salvia q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Fagioli all’uccelletto – Preparazione

Per preparare i fagioli all’uccelletto, per prima cosa mettete i fagioli cannellini secchi in una ciotola capiente, copriteli con abbondante acqua fredda e lasciateli in ammollo almeno per una notte intera.

Il giorno dopo, trasferite i fagioli con tutto il loro liquido in una pentola: i fagioli dovranno essere completamente ricoperti, quindi se necessario aggiungete altra acqua. Cuocete i cannellini a fuoco dolce per almeno 50 minuti, schiumandoli ogni tanto con una schiumarola.

Trascorso questo tempo, scolate i fagioli e conservate il liquido di cottura. In una padella capiente versate un filo d’olio, aggiungete gli spicchi d’aglio sbucciati e le foglie di salvia e lasciate rosolare brevemente, poi unite la passata di pomodoro e fatela restringere per qualche minuto, sempre a fuoco lento.

A questo punto aggiungete i cannellini, salate, pepate e unite anche il liquido di cottura dei fagioli che avevate tenuto da parte.

Coprite con un coperchio e cuocete per circa 20 minuti a fiamma media. I vostri fagioli all’uccelletto sono pronti per essere serviti ben caldi.

Fagioli all’uccelletto – Consigli utili

I fagioli all’uccelletto si possono conservare in frigorifero, in un contenitore ermetico, per massimo 4 giorni. Una variante comune di questa ricetta consiste nell’aggiungere della salsiccia fresca, intera oppure sbriciolata, direttamente al soffritto per poi proseguire con la cottura come indicato. Se desiderate, potete sostituire i cannellini con i fagioli toscanelli o borlotti.