Ricetta plumcake alle verdure: ingredienti, preparazione e consigli

By

Il plumcake alle verdure è buonissimo e genuino, molto sfizioso, si adatta bene sia come antipasto che come aperitivo. Apprezzato da tutti grazie alla sua morbidezza, al suo sapore e ai vari colori. Tutte le verdure resteranno ben distinte e anche i più piccoli le ameranno. Realizzate con anticipo questo coloratissimo plumcake alle verdure, personalizzatelo con salumi o altri formaggi.

Plimcake alle verdure – Ingredienti

Ingredienti per uno stampo di 30X11 cm

Uova (3 medie) 165 g

Farina 00 180 g

Olio di semi 100 g

Latte intero 100 g

Lievito istantaneo per preparazioni salate 16 g

Grana Padano DOP da grattugiare 50 g

Sale fino 5 g

Pepe nero q.b.

Zucchine 130 g

Carote 110 g

Pisellini 100 g

Scamorza (provola) dolce 100 g

Olive taggiasche (denocciolate) 50 g

Peperoni misti 200 g

Plumcake alle verdure – Preparazione

Per preparare il plumcake alle verdure iniziate a pelare la carota, spuntatela poi tagliatela a fette e in fine riducetela in piccoli cubetti.

Lavate la zucchina, spuntatela e tagliatela della stessa dimensione delle carote. Lavate anche i peperoni, divideteli a metà, poi privateli del picciolo, dei filamenti bianchi e dei semini interni.

Tagliate anche questi a fettine nel senso della lunghezza e poi in cubetti. In ultimo fate a cubetti anche la scamorza e tenete tutto da parte.

A questo punto occupatevi di preparare l’impasto: versate in una ciotolina la farina e il lievito istantaneo per preparazioni salate precedentemente setacciati. Poi rompete le uova in un’altra ciotola, salate, pepate e iniziate a sbatterle con uno sbattitore elettrico.

Quando saranno diventate spumose aggiungete prima l’olio a filo e poi anche il latte, sempre lentamente. Continuando a sbattere aggiungete poco per volta la farina mescolata al lievito e quando sarà completamente assorbita unite anche il Grana Padano grattugiato. Otterrete cosi un composto liscio ed omogeneo, a cui dovrete aggiungere prima i peperoni,

poi le zucchine, le carote, le olive taggiasche intere ma denocciolate, i piselli e i cubetti di scamorza.

Mescolate il tutto, foderate con della carta forno uno stampo da plumcake grande 30×11 cm. Versate il composto al suo interno, livellatelo con una spatola e cuocete il vostro plumcake alle verdure in forno statico preriscaldato a 180° per 60 minuti.

Quando risulterà cotto estraete il plumcake di verdure dal forno e lasciatelo intiepidire prima di sformarlo capovolgendolo e servirlo tagliato a fette.

Plumcake alle verdure – Consigli utili

Conservate il plumcake in frigorifero per 2-3 giorni al massimo, coprendolo con della pellicola per alimenti. Servite il plumcake alle verdure con una fonduta di formaggio. Utilizzate le verdure e i formaggi che più amate e personalizzatelo con salumi ed erbe aromatiche.