Ricetta polpette di carne lessa: ingredienti, preparazione e consigli

Le polpette di carne lessa sono una famosa ricetta olandese. Il gusto saporito e irresistibile di queste polpettine filanti è dato dal ripieno di manzo lesso e da una salsa ottenuta con lo stesso brodo di carne. Per rendere queste polpette morbide e scioglievoli, il segreto è far “marinare” la carne nella salsa per tutta la notte, perché più l’impasto riposa più sarà facilmente malleabile.

Polpette di carne lessa – Ingredienti

Ingredienti per 30 polpette.

Biancostato di manzo 500 g

Acqua 1,5 l

Sale fino q.b.

Per il condimento:

Brodo di manzo 600 ml

Farina 00 150 g

Burro 100 g

Cipolle bianche 30 g

Prezzemolo 1 ciuffo

Noce moscata da grattugiare q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Per la panatura e la frittura:

Uova 3

Farina 00 150 g

Pangrattato 150 g

Olio di semi di arachide 800 ml

Polpette di carne lessa – Preparazione

Per realizzare le polpette di carne lessa iniziate a preparare il lesso: ponete la carne di manzo a bollire in 1,5 l di acqua, salate e lasciate cuocere a fuoco medio, fino a quando la carne non si sarà ammorbidita: ci vorrà almeno 1 ora. Di tanto in tanto portate via con una schiumarola le impurità che si formano in superficie. Quando la carne sarà cotta, scolatela e lasciatela raffreddare, mentre tenete da parte il brodo.

Mentre la carne cuoce, preparate la salsa: tritate il ciuffo di prezzemolo, mondate e tritate finemente la cipolla e versate in un tegame capiente il burro.

Lasciatelo sciogliere a fuoco lento, poi versate la farina a pioggia poco alla volta mescolando con una frusta, dovrete creare il roux e far prendere un colore dorato al composto di farina e burro stando attenti a non bruciarlo. Una volta ottenuto il roux, versate il brodo di carne e continuate a mescolare; condite con sale e pepe a piacere. Cuocete a fuoco lento alcuni minuti, quindi versate la cipolla e il prezzemolo tritati. Cuocete ancora qualche minuto per farla addensare; poi sfilacciate la carne con le mani per ridurla in pezzetti e unitela alla besciamella, mescolate e spegnete il fuoco.

Trasferite il composto in una ciotola capiente, grattugiate la noce moscata e copritelo con pellicola trasparente: dovrà riposare in frigorifero 3-4 ore, meglio ancora se tutta la notte.

Passato il tempo necessario, potete riprendere l’impasto e modellatelo prelevandone un cucchiaio circa alla volta per creare 30 polpettine dalla forma sferica. Passatele nella farina, nelle uova sbattute e nel pangrattato.

Man a mano che le realizzate ponetele su un vassoio foderato con carta da forno e mettetele in frigorifero coperta con pellicola per farle rassodare almeno 30 minuti; quindi friggetene poche alla volta nell’olio di semi bollente, portato ad una temperatura di 190° da mantenere, controllando con un termometro per alimenti.

Quando saranno ben dorate, scolatele e ponetele su un vassoio foderato con carta assorbente a scolare. Le vostre polpette di carne lessa sono pronte per essere gustate calde.

Polpette di carne lessa – Consigli utili

Potete conservare l’impasto crudo per 2 giorni in frigorifero coperto con pellicola trasparente. Già fritte si conservano in frigorifero per 1-2 giorni e si possono scaldare all’occorrenza. Le crocchette di carne lessa si possono preparare anche con carne di vitello o pollo.