Sammy Hassan parla di Giovanna fuori Uomini e Donne: “Un continuo litigare che…”

Sammy Hassan torna ancora una volta sul discorso Uomini e Donne e parla di Giovanna Abate ma soprattutto del suo comportamento fuori dal programma. L’ex corteggiatore infatti sembra non aver gradito affatto le tantissime accuse sul suo conto sia da parte dell’ex tronista ma anche dai social che, lo hanno sempre accusato di aver pensato alla popolarità.

Proprio per questo, intervistato da Giada Di Miceli al programma Non succederà più su Radio Radio, Sammy ha deciso per l’ennesima volta di raccontare il suo punto di vista. L’ex corteggiatore sottolinea così quanto sia stata difficile la conoscenza con Giovanna fuori da Uomini e Donne. Quali sono state le sue affermazioni?

Sammy Hassan parla di Giovanna Abate

L’ex corteggiatore ha avuto un percorso molto complicato all’interno di Uomini e Donne anche a causa del Covid-19 che, non limitato la sua conoscenza con Giovanna a videochiamate e incontri lontani. Proprio per questo Sammy Hassan racconta quanto insolita la loro conoscenza: “E’ stato un percorso intenso, stancante, ma che mi regalato anche tante emozioni. Poi è stato un percorso un po’ anomalo rispetto a quello che siamo abituati a vedere: ti aspetti delle cose, poi ti trovi ad affrontarlo a distanza e conoscere una persona in queste circostanze diventa difficile”.

Sammy Hassan ha così spiegato quanto sia stato incuriosito dal carattere di Giovanna sia all’interno del talk show ma anche i primi giorni fuori: “Preso, incuriosito… all’interno del programma si creano delle dinamiche che ti portano per natura allo scontro. Conosci una persona che frequenta anche altri ragazzi, cosa che nella vita reale non succede e quindi le discussioni all’interno del programma scaturiscono proprio per questo motivo. La premessa che feci a Giovanna in questo contesto era legata al fatto di capire se i nostri scontri dipendevano solo dal programma oppure no”.

Ex corteggiatore racconta le discussioni continue

Tra Giovanna Abate e Sammy Hassan c’è sempre stato un lato istintivo che li ha spinti più di una volta a discussioni pesanti che, hanno determinato anche la fine della loro conoscenza fuori da Uomini e Donne. Nonostante Sammy sia stato accusato più volte di averla “fruttata” solo per popolarità, ha voluto affermare che: “La distanza poi non aiuta in questo senso. Un conto è chiarirsi subito, un conto a distanza e a quel punto ho deciso di interrompere la relazione perché ho scelto quello che era meglio per la mia vita. Non ho voluto cavalcare l’onda mediatica perché le mie priorità sono altre, anche se sapevo di andare incontro a molte critiche”.

Sammy Hassan parla di Giovanna e spiega quanto sia stato difficile per loro due capirsi: “Giovanna ha molti lati positivi: inizialmente ti piace il lato estetico, poi ti sa coinvolgere, sa parlare benissimo, è una persona intelligente e anche molto dolce a modo suo: dalla televisione può sembrare aggressiva, ma è anche dolce. Abbiamo lo stesso modo di comunicare e siamo entrambi impulsivi, quindi ho voluto provare. Allo stesso tempo però il continuo litigare ti porta allo sfinimento e io non posso pensare di passare le mie giornate al telefono a litigare con Giovanna. Mettendo da parte le mie priorità: il mio obiettivo è la serenità di mio figlio”.