Simone Sabani – Il figlio di Gigi Sabani a Domenica Live

Simone Sabani è l’unico figlio di Gigi Sabani, nato dalla relazione dello showman con Raffaella Ponzo. Tutto è nato da uno scherzo telefonico fatto da Gigi a questa ragazza, da cui è scattata la scintilla.

Il dolore per la separazione fra i genitori ha spinto Simone Sabani a mangiare fino a pesare 170 kg. “Ho perso 80 kg”, dice a Domenica Live, “un’altra persona. Come se fossi rinato una seconda volta, facendo un percorso molto doloroso”.

Simone Sabani a Domenica Live – “Adesso faccio l’attore”

Simone Sabani ha vissuto il dramma della separazione, anche se la madre Raffaella ha voluto lasciare libero Gigi Sabani senza nulla pretendere. Grazie all’aiuto di un medico, Simone è riuscito a perdere molto peso. “Ho iniziato con un dietologo, mi hanno seguito”, racconta, “piano piano ho fatto il percorso che serve per arrivare all’obbiettivo. Senza darmi una scadenza”. Il suo viaggio è iniziato nel ’99 e Simone ha affrontato tutto poco per volta. Il ricordo del padre però è sempre presente: gli manca la sua allegria, quel sorriso che riusciva a sfoggiare nonostante tutto.

Sabani infatti è stato incolpato ingiustamente e poi assolto. Quest’ombra però non è mai scomparsa dalla sua vita, tanto che alcuni hanno ipotizzato che l’infarto che lo ha stroncato sia legato proprio a questo grande dolore. “Gigi Sabani era un uomo apparentemente forte”, ha raccontato l’anno scorso a Storie Italiane, “una persona che viveva di spettacolo”. All’epoca Simone aveva scelto la Polizia per il suo futuro, poi ha scelto di iniziare l’Accademia di recitazione e seguire in qualche modo le orme paterne. Il senso di giustizia poi ha unito padre e figlio per tanti anni. Quando lo showman è stato accusato, è rimasto sorpreso per il trattamento ricevuto. “Ha pagato come tante persone”, ha detto Simone, “mio padre è l’esempio mediatico di malagiustizia come tante altre, che abbraccia la malagiustizia che ogni giorno colpisce tante persone”.