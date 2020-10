Valentina Autiero ingresso in famiglia | Il grande passo con Germano a Uomini e Donne

By

Sembra proprio che Valentina Autiero sia sempre più lontana da Uomini e Donne. Ciò, a giudicare dal fatto che Valentina Autiero avrebbe appena fatto il suo ingresso ufficiale nella famiglia di Germano Avolio, il nuovo cavaliere che sta frequentando da qualche settimana a Uomini e Donne. Era da diverso tempo che la dama di Anzio non appariva tanto entusiasta di una conoscenza iniziata al trono over di Uomini e Donne.

In effetti, Valentina ha raccontato che Germano, fuori dagli studi di Uomini e Donne, è molto diverso da come appare in puntata. Il temperamento timido e taciturno, una volta terminate le registrazioni del talk show, lascia il posto a simpatia ed esuberanza. A dimostrare tutto ciò, ci sono le storie condivise su Instagram ieri sera da entrambi.

Valentina Autiero fa il suo ingresso in famiglia

Valentina Autiero ha fatto il suo ingresso nella famiglia di Germano Avolio, il quale ha portato con sé la dama al compleanno del suo fratello maggiore, Simone. Germano, da buon napoletano, ha una grande e numerosa famiglia, composta da sette fratelli. E ha deciso di coinvolgere Valentina Autiero nei festeggiamenti del quarantesimo compleanno del fratello, un evento decisamente importante per la dama per fare il suo ingresso in famiglia.

A giudicare dall’intimità che traspare dalle storie condivise da Valentina e Germano, si percepisce proprio che tra dama e cavaliere la conoscenza sta procedendo a gonfie vele. Tanto che, se le cose continuassero così, come tutti i fan si augurano, Valentina Autiero potrebbe ben presto fare il grande passo e abbandonare Uomini e Donne insieme a Germano Avolio.

Germano Avolio ha intenzioni serie fuori Uomini e Donne

Valentina e Germano sembrano avere molte cose in comune, tra cui la passione per il fitness, visto che Germano Avoilio, oltre ad essere un fotomodello, è anche un personal trainer. Nelle ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Valentina Autiero ha raccontato che lei e Germano parlano ore ed ore al telefono.

Oltre ad avere un’ottima sintonia, dama e cavaliere sono usciti più volte e si sono scambiati baci appassionati. La festa di ieri sera, in cui Valentina ha conosciuto buona parte della famiglia di Germano, è una testimonianza del fatto che entrambi fanno sul serio e hanno molti progetti insieme. Cosa potrebbe succedere nelle prossime puntate di Uomini e Donne? Valentina e Germano abbandoneranno il programma insieme e diventeranno una coppia a tutti gli effetti?