Veronica Ursida fragilità estrema | Segnali di debolezza fuori Uomini e Donne

Dopo la fine del suo percorso a Uomini e Donne e il fallimento della sua storia d’amore con Giovanni Longobardi, Veronica Ursida dimostra una fragilità estrema e si sfoga in una lunga intervista a cuore aperto sul settimanale Mio. La ex dama di Uomini e Donne svela di essere ancora innamorata di Giovanni e di avere il cuore in pezzi, ma di non volersi buttare giù, nonostante la coppia abbia confermato la rottura definitiva via social.

“Al di là di come andrà la nostra storia, io so di poter dire che da parte mia l’amore non è mai mancato. Emozioni forti ne ho provate tante, ma l’amore c’è stato e non passa per una litigata”.

Veronica Ursida e la sua grande fragilità

Veronica Ursida dimostra una fragilità estrema, ma ha anche la forza di non negare i suoi sentimenti ancora vivi per Giovanni Longobardi, conosciuto a Uomini e Donne. “Io credo nell’amore. E credo che non avrei investito così tanto in questa storia se non lo fossi”.

Sembra che, in un primo momento, la rottura con Giovanni Longobardi sia stata dovuta a un errore commesso da Veronica Ursida, ma la dama ha spiegato meglio cosa è accaduto davvero. “Gli errori si fanno, siamo umani. Nelle coppie non sbaglia mai uno solo. La maturità si dimostra nella capacità di riconoscerli e ammetterli e nella volontà e nell’impegno che uno ci mette per recuperare”.

Momento difficile dopo Uomini e Donne

In questo periodo di debolezza per l’ex dama di Uomini e Donne, in molti vedono in Veronica Ursida l’anello debole della coppia che formava con Giovanni Longobardi, ma la dama bionda non prova alcuna vergogna per questo. “Forse questa percezione deriva dal fatto che ho più volte dimostrato le mie fragilità senza aver paura del giudizio degli alti. Sono stata me stessa al cento per cento e se questo porta a essere l’anello debole, io non la vedo così. Semplicemente so essere forte e debole allo stesso tempo. Perché so dare tanto, ma sono anche capace di mettere un punto quando serve, perché il rispetto è fondamentale e quello per se stessi è indispensabile”.

Del resto, Veronica Ursida ha le idee chiare per il suo futuro, dopo Uomini e Donne. “Mi piacerebbe trovare l’uomo della mia vita e costruire un futuro insieme. Io credo nell’amore e nel matrimonio ed è per questo che per me, il mio, è il lavoro che mi dà più soddisfazioni al mondo”.