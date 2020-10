Yari Carrisi non si trattiene sui genitori: “Felicità non li rappresenta…”

By

Yari Carrisi non si trattiene nei confronti dei suoi genitori e decide di fare una confessione importante durante la sua intervista a La Vita in Diretta. Il figlio di Albano Carrisi e Romina Power sembra aver trovato finalmente l’amore con Thea Crudi che, sembra essere completamente la sua metà.

La coppia nelle ultime settimane si sta dimostrando sempre più unita ma soprattutto felice tanto da sembrare e ricordare i due cantante durante i loro tempi d’oro di “Felicità”. Proprio per questo, durante l’intervista il conduttore Alberto Matano ha rilasciato una domanda sui genitori di Yari che, ha scatenato una vera e propria polemica. Di cosa stiamo parlando?

Yari Carrisi non si trattiene sui genitori

Il figlio nato dall’amore tra Albano Carrisi e Romina Power ha finalmente trovato la sua strada e negli ultimi mesi è stato uno dei protagonisti indiscussi della famiglia Carrisi grazie al suo nuovo amore. L’incontro con Thea Crudi ha infatti segnato la sua vita in modo positivo tanto da cambiarlo completamente. Entrambi oltre ad avere tantissimi e importanti pensieri comuni, hanno deciso di unire le loro passione per trasformarle in vere e proprie idee lavorative che, vedremo nei prossimi mesi.

Intervistato al programma La Vita in Diretta, Yari Carrisi è stato invitato proprio per parlare dei figli d’arte che, avrebbero dovuto raccontare i retroscena più importanti. Al figlio di Albano Carrisi e Romina Power, infatti, è stato proprio chiesto il retroscena della canzone “Felicità”. Quali sono state le sue affermazioni?

Il figlio di Albano e la verità su “Felicità”

Yari Carrisi senza tirarsi indietro non si trattiene e racconta la verità dietro la canzone dei suoi genitori affermando: “Se mi venisse fatta una domanda vorrei poter rispondere… Io sono nato e cresciuto negli anni 70, nel periodo prima di Felicità. Se volete conoscere davvero i miei genitori ascoltate quegli album lì, era un altro mondo. Felicità è arrivata come inno alla fine degli anni di Piombo, ma è una canzone che non li rappresenta”.

Così il figlio d’arte ha lanciato l’ennesima bomba nei confronti della sua famiglia e di cosa realmente si nasconde dietro la canzone di successo firmata “Felicità”.