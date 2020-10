Alberto Tarallo a Non è l’Arena: “La storia tra Adua e Massimiliano è finta…”

Alberto Tarallo racconta la verità sulla storia d’amore tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra in diretta a Non è L’Arena. Il produttore di tantissimi fiction e film decide così di dire la sua dopo le tantissime accuse nei suoi confronti partite proprio all’interno del Grande Fratello Vip.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra infatti, durante le prime puntate del GF Vip, hanno confessato di essere stati manipolati e plagiati da Alberto Tarallo. I due concorrenti hanno così spiegato che il produttore avrebbe creato una vera e propria “setta” fatta di bugie e di finte relazioni tra colleghi e attori.

Intervistato da Massimo Giletti a Non è L’Arena, Alberto Tarallo confessa la verità ma soprattutto smaschera la finta relazione tra Adua e Massimiliano rivelando particolari inaspettati. Quali sono state le sue affermazioni?

Alberto Tarallo a Non è L’Arena

Il produttore si è mostrato molto stanco delle continue insinuazioni nei suoi confronti da parte di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra che, all’interno del GF Vip lo hanno accusato di aver creato una vera e propria setta. Ai due attori infatti, si sono uniti molti altri che avrebbe confermato le parole di Adua, e che come Gabriel Garko hanno deciso di apparire per confessare cosa realmente succedeva all’interno dell’AresGate.

Parole molto pesanti che Alberto Tarallo ha smentito categoricamente affermando: “Credo che nel caso di Adua questo tormento ha radici più lontane, più profonde. (…) Adua mi scriveva lettere piene d’amore, di riconoscenza. Ho trovato il cellulare di Teo e sono andato a guardarmi tutte le chat che lui faceva con Adua e così sono riaffiorati anche dei ricordi angosciosi, perché era stato un anno molto pesante, perché Teo aveva iniziato un po’ di depressione e non stava bene neanche Adua. (…) Credo ci sia rancore perché dopo la Ares non hanno avuto molte occasioni lavorative. Credo che qualcuno abbia lavorato su questo rancore un po’ infantile per architettare qualcosa contro di me. Questa è una sensazione che ho molto forte, di solito non mi sbaglio, sono una persona che ha avuto un certo fiuto nella vita e contino ad averlo”.

Il produttore smaschera la finta relazione tra Adua e Massimiliano

Alberto Tarallo ha così deciso di dire la sua e di smentire qualsiasi affermazione all’interno del GF Vip. Proprio per questo, ha voluto anche spiegare e far luca sulla presunta relazione passata tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra.

Il produttore ha così spiegato di aver inventato la relazione tra Adua e Massimiliano: “Io non voglio parlare dell’omosessualità di Massimiliano, però posso dire che la loro storia è completamente finta, come sono finti loro sul teleschermo, perché è una storia che fu inventata da me, Enrico Lucherini e dal compianto Sandro Mayer”.