Alessandro Gassmann è Valerio – Chi è – Io ti cercherò

Alessandro Gassmann è Valerio in Io ti cercherò, la nuova fiction di Rai 1. Chi è il suo personaggio? Sarà il protagonista che impareremo a conoscere nel corso degli appuntamenti: Valerio Frediano ha una personalità complessa e diversi drammi alle spalle. A questi si aggiungerà anche la perdita inaspettata del figlio.

Valerio infatti scoprirà che il ragazzo è morto e sulle prime si arrenderà all’ipotesi di suicidio. Grazie ad un’amica però inizierà a credere che ci sia dietro molto di più di quanto poteva immaginare.

Alessandro Gassmann è Valerio – La scheda

Alessandro Gassmann è Valerio, un ex poliziotto che è stato congedato con disonore. In passato infatti si è reso colpevole di spaccio di droga e per questo buttato fuori dal Dipartimento. Valerio però non si è dato per vinto e ha iniziato a lavorare come benzinaio ad Anzio, anche se il suo matrimonio con Francesca (Fiorenza Pieri) nel frattempo è finito. Sconfitto dal dolore, Valerio accetterà controvoglia che Ettore (Luigi Fedele) si sia tolto la vita. Il figlio infatti era troppo innamorato della vita per inciampare in quella decisione.

Nell’animo di Valerio alberga anche un grande senso di colpa: non vedeva Ettore da anni, ma vuole mantenere la promessa che gli aveva fatto. Ci sarebbe stato sempre per lui e a maggior ragione proprio in questo momento drammatico. Potrà contare sull’aiuto di una vecchia fiamma, Sara (Maya Sansa), che per prima gli metterà la pulce all’orecchio in merito all’ipotesi di omicidio. Ettore è stato ucciso? Valerio cercherà di scoprire il colpevole e che cosa potrebbe essere successo quella fatidica notte. Alessandro Gassmann è Valerio, un uomo disposto a tutto pur di scoprire la verità sul figlio.