Bere acqua frizzante tutti i giorni: ecco cosa succede al nostro corpo

Idratarsi costantemente è cruciale per la salute. Oltre a bere acqua, però, è importante anche capire quale acqua è meglio consumare. Farlo significa, per esempio, chiedersi se bere acqua frizzante tutti i giorni fa bene o no. Nelle prossime righe, vediamo assieme la risposta a questa domanda.

Bere sempre acqua frizzante: le conseguenze sul corpo

Bere acqua frizzante tutti i giorni non è una scelta vantaggiosa per la salute. Come mai? Innanzitutto, tra gli effetti che questa abitudine può provocare rientra l’insorgenza di una fastidiosa situazione di gonfiore addominale.

Da non dimenticare è anche il fatto che, a lungo andare, l‘acqua frizzante può rivelarsi pericolosa per lo smalto dei denti. Per minimizzare quest’ultimo rischio, gli esperti consigliano, quando possibile, di berla utilizzando una cannuccia.

Chiarito questo aspetto, facciamo presente che esistono diverse situazioni in cui il consumo di acqua frizzante è particolarmente sconsigliato. Tra questi casi, rientrano quelli di chi soffre di GERD (reflusso gastroesofageo). In tali circostanze, bere acqua gassata tutti i giorni può aumentare il rischio di avere a che fare con un bruciore più intenso e con una sintomatologia che si acuisce a causa del maggior peso sullo stomaco.

Attenzione: quando si parla dell’acqua frizzante, la si sente spesso citare come una soluzione più efficace per dissetarsi rispetto all’acqua naturale. Di sicuro, poco dopo aver bevuto, la sensazione è diversa rispetto a quella che si sperimenta con l’acqua naturale. Non bisogna però lasciarsi ingannare, in quanto l’acqua frizzante non è affatto più dissetante.

Ogni quanto bere l’acqua frizzante

A questo punto, viene da chiedersi ogni quanto sia opportuno bere acqua frizzante. Premettendo il fatto che le indicazioni specifiche si possono chiedere a un nutrizionista, a un dietista o a un dietologo, ricordiamo che, in ogni caso, esistono alcune specifiche di massima.

Tra queste, rientra il fatto di considerare l’acqua frizzante come una bevanda alternativa. Alcuni esperti consigliano di berla solamente in concomitanza con i pasti, cercando di mantenersi attorno ai 3 bicchieri (quindi non oltre i 300/450 ml).

Nonostante, come sopra specificato, sia chiaro che l’acqua frizzante bevuta tutti i giorni non è il massimo per la salute, è opportuno sfatare alcune fake news in merito al suo consumo in determinati momenti della giornata, come per esempio le ore prima di coricarsi.

In rete, si legge spesso che bere acqua frizzante prima di dormire favorisce l’insonnia. Bene: non ci sono prove scientifiche al riguardo. L’unica cosa da prendere in considerazione quando si tratta di bere acqua frizzante prima di dormire è la già citata questione del reflusso gastroesofageo.