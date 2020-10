La Fiorentina mette a segno altri due colpi di mercato dopo Barreca. Poco fa è arrivato il comunicato dell’ufficialità dell’acquisto di Lucas Martinez Quarta, difensore del River Plate. E José Maria Callejon ha già parlato da nuovo giocatore viola all’arrivo all’aeroporto, prima delle visite mediche e della firma sul suo nuovo contratto. L’ex giocatore del Napoli arriva da svincolato e presumibilmente prenderà il posto di esterno destro che fino all’ultima giornata è stato occupato da Chiesta. E tutto questo in attesa di capire se si riuscirà a chiudere in tempo per Piatek.

Calciomercato Fiorentina, ufficiale Martinez Quarta. E Callejon parla già da Viola

Questo il comunicato del club biola che ufficializza l’acquisto di Lucas Martinez Quarta.

“ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, dal C.A. River Plate, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Martinez Quarta. Quarta, nato a Mar de La Plata (Argentina) il 10 maggio del 1996, ha, fino ad oggi, legato la sua carriera al prestigioso Club argentino con il quale ha disputato quasi cento presenze e vinto anche una Libertadores. Il nuovo difensore viola ha inoltre già indossato la maglia della Nazionale maggiore argentina”.

A questo punto è possibile una cessione per Ceccherini: il club in vantaggio su di lui al momento è l’Hellas Verona.

Queste invece le parole di Callejon da (futuro) giocatore della Fiorentina: “Sono molto felice di essere qua, vengo con tanta voglia di fare bene, mi metterò a disposizione del mister e della squadra, mi sono allenato due mesi da solo e la sosta mi servirà. Mi piace la Fiorentina, mi piace Firenze e sicuramente dopo Napoli volevo restare in Italia, per la mia famiglia e per le mie figlie. Non sono Chiesa, sono José Maria Callejon. Lui è molto forte e farà bene dove andrà, ma io sono qui per fare il mio lavoro e per fare contenti i tifosi”.