Come usare lo zenzero per risolvere il mal di stomaco: ecco la risposta

L’acidità e il bruciore di stomaco sono fastidi comuni a tante persone. A causarli possono essere diversi fattori come una cattiva alimentazione, stress, fumo, abuso di alcol o patologie dell’apparato gastrico come ulcera, reflusso gastroesofageo e gastrite. Per combatterli è possibile fare ricorso a efficaci e semplici rimedi naturali.

Tutti abbiamo sofferto almeno una volta di acidità di stomaco e bruciore più o meno intenso, magari dopo un pasto abbondante. Il reflusso acido o “pirosi”, si verifica quando lo sfintere esofageo inferiore, che separa lo stomaco dall’esofago, si apre e lascia passare l’acido dello stomaco direttamente nell’esofago: ciò può causare sintomi fastidiosi, come bruciore alla bocca dello stomaco e nella parte inferiore del petto.

Le cause principali sono dovute a cattive abitudini alimentari, fumo, consumo eccessivo di caffè o di alcol, ma può verificarsi anche in gravidanza, a causa dei cambiamenti ormonali.

Altre cause possono essere patologie dell’apparato gastrico come gastrite, reflusso gastroesofageo, ulcera o ernia iatale. Se il disturbo è transitorio, è possibile fare ricorso a semplici rimedi naturali, sempre dopo aver consultato il medico. Nel caso il fastidio persista, è importante rivolgersi ad uno specialista per capirne le cause e agire in modo mirato.

Rimedi contro il mal di stomaco

1. Acqua calda: aiuta a liberarsi da gas e tossine. L’acqua è un rimedio semplice e immediato per contrastare l’acidità di stomaco. In particolare si consiglia di bere un bicchiere di acqua calda: per essere efficace dovrà essere molto calda, per questo è importante non berla tutta d’un fiato ma a piccoli sorsi, magari con l’aiuto di un cucchiaino.

Questo rimedio è efficace in caso di acidità, bruciore, reflusso, ma anche per alleviare crampi notturni, ansia, tachicardia, problemi che apparentemente non c’entrano niente con la digestione. L’acqua calda è efficace in quanto, dilatando le pareti dello stomaco, aiuta a liberarsi dei gas in eccesso, favorendo la digestione.

2. Zenzero: benefico per le sue proprietà antiacide. Altro rimedio efficace e benefico per lo stomaco è lo zenzero, in quanto aiuta ad alleviare il dolore e a diminuire l’acidità gastrica. Lo zenzero ha infatti proprietà digestive, antiacide e antinfiammatorie, per questo è consigliato in caso di reflusso gastroesofageo, nausea, vomito e cattiva digestione.

Lo zenzero riesce anche ad inibire l’Helicobacter pylori, un batterio patogeno che causa gastrite o ulcera. Per un effetto antiacido potete masticare delle fettine di zenzero fresco nell’arco della giornata, o utilizzarlo per condire i pasti.

In alternativa potete realizzare un decotto con la radice fresca o essiccata: fate bollire un piccolo pezzo di radice fresca oppure 2 gr di radice essiccata in circa 250 ml di acqua. Lo zenzero è controindicato in caso di intolleranza, se si assumono farmaci per l’ipertensione e devono utilizzarlo con cautela le donne in gravidanza.

3. Succo di aloe vera. Il succo di aloe vera è tra i rimedi naturali più efficaci per calmare il bruciore di stomaco. L’aloe vera è una pianta dalle foglie carnose ricca di un gel ricco di mucillagini e acemannano, elementi dalle proprietà antinfiammatorie e protettive delle mucose dello stomaco e di tutto l’apparato digerente, compresi gola, esofago, intestino e colon. Queste sostanze difendono lo stomaco dall’azione erosiva dei succhi gastrici. Il succo di aloe vera si può acquistare in erboristeria o in farmacia: è possibile assumerne 1 cucchiaio per 2-3 volte al giorno, mezz’ora prima dei pasti principali: consultate sempre il medico prima di utilizzare questo rimedio, soprattutto se assumete farmaci o soffrite di qualche patologia. Inoltre è da evitare in gravidanza e allattamento.

4. Camomilla: combatte il reflusso acido e calma il mal di stomaco. Tra i rimedi casalinghi più utilizzati in caso di acidità di stomaco c’è la camomilla, utile anche a calmare tensioni e ansia, che spesso sono causa di bruciore, reflusso acido e cattiva digestione. La camomilla aiuta a calmare il mal di stomaco grazie alla presenza di flavonoidi e sostanze terapeutiche dall’azione antinfiammatorie e protettive della mucosa gastrica. Potete consumare la camomilla al bisogno: durante il giorno o dopo ogni pasto. Al posto dell’infuso potete utilizzare anche la tintura madre di camomilla da consumare assumendone poche gocce dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua. Chiedete sempre consiglio all’erborista o al medico prima dell’assunzione, anche per stabilirne le dosi.

5. Malva: l’emolliente naturale dall’azione protettiva. La malva è un fiore molto delicato e un ottimo rimedio per il benessere dello stomaco, in particolare è un emolliente naturale per la mucosa gastrica, grazie alla presenza di mucillagini che formano una pellicola protettiva. Può essere consumata semplicemente come infuso: la trovate sia sfusa che già pronta in filtri, sia in erboristeria che al supermercato. Per la preparazione della tisana contro l’acidità di stomaco potete utilizzare sia foglie che fiori, freschi o essiccati. Immergete una manciata di erba fresca o 2 gr di erba secca in 250 ml di acqua fredda. Portate a bollore, fate sbollentare a fuoco medio per circa 20 minuti, filtrate e bevete calda.