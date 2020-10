Il Bayern Monaco ha annunciato poco fa la firma di Douglas Costa, arriva in prestito dalla Juventus. Sul comunicato del club bavarese si ricorda che il giocatore torna in Baviera dopo tre stagioni in bianconero in cui ha vinto i tre scudetti per cui ha gareggiato. La Juventus ha così ora il posto in rosa per accogliere Federico Chiesa, che ha svolto in giornata a Firenze le visite mediche per il club bianconero.

Douglas Costa al Bayern Monaco, è ufficiale. La Juventus ha il posto per Chiesa

Come ha ricordato il direttore sportivo Salihamidzic, il Bayern avrà ora cinque giocatori di talento e offensivi sulle fasce (Serge Gnabry, Leroy Sane, Kingsley Coman, Jamal Musiala e Douglas Costa appunto). Il giocatore si è già dichiarato contento di essere ritornato al Bayern e di essere sicuro che il club continuerà a vincere titoli come ha fatto nella sua prima parentesi al club. Con la maglia della Juventus ha raccolto 103 presenze condite da 10 reti, ha vinto tre campionati e una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

La cessione del brasiliano era ritenuta fondamentale per liberare lo spazio necessario nella rosa e nel monte ingaggi per Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina sta per arrivare in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 50 milioni di Euro. A questo punto si attende solo l’ufficialità dell’operazione, anche in considerazione del fatto che Callejon ha già parlato da giocatore della Fiorentina all’uscita dalle visite mediche per il club gigliato.