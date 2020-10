È vero che le patate germogliate sono tossiche? Ecco la risposta

Le patate germogliate sono tossiche? Questa domanda è molto comune, e non bisogna sorprendersi della cosa. Le patate, infatti, sono un tubero apprezzatissimo. Ricche di amido, sono una buona fonte di vitamina C, ma anche di fibre. Quando sono germogliate, possono essere pericolose? Nelle prossime righe, vediamo assieme la risposta a questa domanda.

Le patate germogliate fanno bene alla salute?

No, le patate germogliate non fanno bene alla salute. Come mai? Per rispondere a questa domanda, bisogna ricordare che, di base, le patate sono caratteriate dalla presenza di solanina, un alcalolide tossico.

Nel caso delle patate senza germogli, la solanina è presente in quantità molto basse. Per questo motivo, si possono assumere senza il rischio di effetti tossici. Quando si ha a che fare con le patate germogliate o con quelle caratterizzate dalla presenza di macchie verdi sulla buccia, la presenza di solanina è decisamente più alta.

Fondamentale è ricordare che la solanina si trova soprattutto sulla buccia. Se la patata è caratterizzata dalla presenza di germogli e se questi sono grandi, la concentrazione di questo alcaloide è particolarmente alta.

Il rischio, come già detto, è quello di avere a che fare con un’intossicazione. Ecco quali sono i sintomi:

Nausea

Vomito

Mal di testa

Diarrea

Febbre

Tachicardia

Come proteggersi

A questo punto, chiarito il fatto che le patate germogliate sono tossiche, è il caso di capire come proteggersi dalle intossicazioni. Ecco i consigli degli esperti:

Consuma possibilmente patate fresche.

Se ti accorgi che le patate che hai comprato da poco hanno dei piccoli germogli, non buttarle, ma sbucciale e consumale il prima possibile.

Se i germogli sono grandi, non consumarle assolutamente.

Fondamentale è anche cucinarle nel modo giusto. L’alternativa migliore prevede il fatto di lessare le patate senza buccia. Una cosa interesssante da dire riguarda il fatto che, se ci si accorge che le patate sono germogliate e non si ha voglia di buttarle, le si può piantare. Per mettere in atto questa semplice strategia anti-spreco, è bene sapere che le patate germogliate possono essere piantate sia intere, sia divise in pezzi.

Concludiamo con qualche dritta per conservare le patate in modo da evitare che germoglino. Fondamentale a tal proposito è mantenerle in un luogo con poca luce e temperature basse. L’esposizione alla luce e al calore, infatti, favorisce lo spuntare dei germogli. L’optimum sarebbe la conservazione delle patate in sacchi di tela, in cassette di legno o in scatole di cartone.