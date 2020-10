Gli uomini più disonesti: a quale segno appartengono?

Al di là dell’aspetto estetico è evidente che giudichiamo una persona, nella fattispecie un uomo in base al grado di affidabilità che lascia trasparire: c’è chi risulta decisamente “limpido” dal principio, e poi c’è chi ama ingannare chi gli sta intorno manifestandosi come affidabile per poi dimostrarsi invece come decisamente disonesti. Lo zodiaco può venirci in soccorso in tal senso, determinando in maniera precisa quali sono gli uomini meno affidabili.

Capricorno

Generalmente persone molto affidabili nell’ambito dell’amicizia e della vita privata, la situazione può cambiare radicalmente quando si affronta un argomento concreto e razionale come soldi, affari ed investimenti vari, ed in generale bada molto a questo aspetto della propria vita, al punto da considerarlo la priorità assoluta.

Gemelli

Anche loro tendono a nascondere la loro vera indole, fatta di opportunismo, atti manipolatori e generalmente, un fare strategico e machiavellico decisamente raffinato, il tutto dietro un sorriso, una battuta e un atteggiamento apparentemente affidabile e gioviale. Chi conosce bene un Gemelli sa che non è opportuno abbassare la guardia.

Vergine

Discorso valido per entrambi i sessi, ma in particolar modo per quello maschile, i nati sotto la Vergine possono rappresentare un vero e proprio ostacolo se ci si aspetta una persona sincera e trasparente, visto che hanno la tendenza a cambiare schieramento, idee e progetti per tirarsi fuori dai guai e dalle situazioni non convenienti, in barba ad accordi precedenti. Lo stesso si applica per la vita privata: un Vergine approfitterà di ogni apparente debolezza per avere la meglio sul partner.

Bilancia

I nati sotto la Bilancia appaiono decisamente più incoerenti e manipolatori rispetto alla controparte femminile che invece è decisamente equilibrata: questi uomini sono dei bugiardi piuttosto raffinati, sono convinti che con un opportuno giro di parole e manipolazione della realtà delle cose, riescano sempre a cavarsela senza conseguenze.