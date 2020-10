Ricetta fusilli pomodorini e stracchino: ingredienti, preparazione e consigli

Polposi e dolcissimi, i pomodorini datterini sono buoni da gustare sulle bruschette o da aggiungere a un ricco ragù di verdure, sono i protagonisti indiscussi di molte pietanze. Oggi vi proponiamo la ricetta dei fusilli pomodorini e stracchino.

Fusilli pomodorini e stracchino – Ingredienti

Ingredienti per 4 persone.

Fusilli 320 g

Pomodorini datterini 300 g

Stracchino 230 g

Aglio 1 spicchio

Zucchero di canna 1 cucchiaino

Olio extravergine d’oliva 3 cucchiai

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Origano fresco q.b.

Fusilli pomodorini e stracchino – Preparazione

Per realizzare i fusilli pomodorini e stracchino, per prima cosa ponete sul fuoco una pentola colma di acqua salata e portatela a bollore, servirà per la cottura della pasta. Versate due terzi dello stracchino nella ciotola di un mixer, aggiungete anche metà dei pomodorini già lavati e asciugati, salate, pepate, aromatizzate con le foglioline di origano fresco e per finire versate cucchiai di olio di oliva.

Frullate tutto fino a ottenere una crema omogenea. Intanto versate la pasta nell’acqua bollente e cuocete per il tempo indicato sulla confezione. Nel frattempo tagliate a metà i pomodorini rimasti.

Scaldate in una padella l’olio di oliva, aggiungete lo spicchio di aglio sbucciato, lasciate insaporire qualche istante, poi aggiungete i pomodorini, lo zucchero di canna e fate saltare a fuoco vivace per un paio di minuti, quindi eliminate l’aglio. Nel frattempo sarà giunta a cottura la pasta, scolatela direttamente nel tegame con i pomodorini e aggiungete anche la crema di pomodori e stracchino.

Lasciate insaporire a fuoco basso, il tempo di scaldare il sugo, poi spegnete il fuoco e profumate con foglioline di origano fresco. Servite la pasta guarnendo i piatti con lo stracchino rimasto e mescolate per scioglierlo. Gustate subito la vostra pasta.

Fusilli pomodorini e stracchino – Consigli utili

Consigliamo di consumare subito la pasta per evitare che si rapprenda il formaggio. Quando non sarà più stagione, basterà sostituire i pomodorini datterini con dei pelati.