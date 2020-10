Ricetta tarallucci dolci al vino: ingredienti, preparazione e consigli

Fragranti ciambelline da gustare in purezza o intinte in un vino liquoroso: comunque preferirete gustarli, i tarallucci dolci al vino vi sorprenderanno per la loro semplicità e dolcezza. Sono realizzati solo con farina, olio, vino e zucchero, aromatici grazie alla presenza dell’anice, sono fragranti grazie all’impasto a base di olio e vino bianco. Ottimi da guatare in ogni momento della giornata.

Tarallucci dolci al vino – Ingredienti

Ingredienti per circa 40 biscotti:

Vino bianco 135 g

Farina 00 500 g

Olio di semi 125 g

Zucchero 150 g

Semi di anice ½ cucchiaio

Lievito in polvere per dolci 8 g

Sale fino 1 pizzico

Per decorare:

Zucchero q.b.

Tarallucci dolci al vino – Preparazione

Per preparare i tarallucci dolci al vino, iniziate ponendo i semi di anice nel vino bianco, mescolate e tenete da parte. In una ciotola versate la farina setacciata con il lievito, un pizzico di sale e lo zucchero.

Mescolate a mano e poi create una conca, dove potrete versare l’olio e il vino con i semini di anice. Impastate a mano e una volta che avrete raccolto tutti gli ingredienti, spostatevi su un piano di lavoro. Compattate bene l’impasto e poi staccate un pezzetto alla volta, di circa 28 g, scaldatelo lavorandolo tra i palmi delle mani poi create un filoncino lungo circa 20 cm.

Arrotolatelo facendo congiungere le estremità, fatele aderire bene. Ora potete tuffare la ciambellina nello zucchero, solo da una parte. Proseguite allo stesso modo per tutti gli altri, otterrete circa 40 biscotti.

Sistemate man a mano le ciambelline su un foglio foderato con carta forno con la parte zuccherata rivolta verso l’alto. Cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per circa 25 minuti. Quindi sfornate i vostri tarallucci dolci al vino, fateli raffreddare prima di servirli.

Tarallucci dolci al vino – Consigli utili

Potete conservare i tarallucci dolci al vino in una scatola di latta o in un contenitore per 7-10 giorni. Al posto del vino bianco usate quello rosso per rendere i vostri biscotti di un bel colore brunito.