Anticipazioni Una vita – 7 ottobre – Liberto e Rosina di nuovo insieme?

Una vita ritorna il 7 ottobre 2020 con una nuova puntata da non perdere. In questo episodio, Liberto cerca di fare di tutto per conquistare Rosina ancora una volta. La donna infatti ha scelto di metterlo fuori dalla porta a causa delle accuse che gli sono state rivolte e del tradimento fatto alle sue spalle.

Le anticipazioni di Una vita ci rivelano che Rosina sembrerà decisa a non tornare sui suoi passi. Sarà la fine definitiva del loro matrimonio oppure per Liberto esiste ancora una speranza?

Dove siamo rimasti

Nella precedente puntata di Una vita, Alfredo ha deciso di mettere alle strette Marcia. La domestica infatti è stata inviata a casa di Felipe con il preciso scopo di riferire tutti i suoi segreti a Ursula. La ragazza ha assistito al bacio fra l’avvocato e Genoveva e anche se soffre moltissimo, per ora non sembra intenzionata a rivelare nulla a Bryce. Eppure Alfredo potrebbe presto fare qualcosa di più per convincerla a parlare e non si tratta di sole minacce.

Anticipazioni Una vita – 7 ottobre 2020

Liberto ha già chiesto l’aiuto di Felicia per riuscire a convincere Rosina a non partire. La donna infatti ha manifestato l’intenzione di dire addio ad Acacias e trasferirsi altrove, per raggiungere la figlia. Liberto ha tentato il tutto per tutto e ora dovrà fare molto di più. La Rubio infatti dovrà avere la certezza che il marito la ama ancora e che c’è ancora la possibilità di avere un futuro insieme.

Nonostante le sue azioni, Liberto non riuscirà però a smuovere di un solo passo Rosina, decisa a non dargli una seconda possibilità. Le anticipazioni di Una vita ci rivelano che per adesso la donna deciderà di chiudere i ponti con il marito. In realtà potrebbe succedere presto qualcosa che potrà farle cambiare idea in via definitiva.