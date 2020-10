Il cane ha il vomito giallo: cosa fare?

Il tuo cane ha vomitato, e il vomito è giallo: è la prima volta e non sai cosa fare? La prima cosa importante è non farsi prendere dal panico. Problemi di stomaco nei cani e, in generale negli animali domestici, non sono infrequenti. Vanno sempre valutate però la situazione, altri segnali che il cane può aver inviato, e la frequenza con cui il vomito giallo si ripete. Consultare un veterinario è sempre un buon consiglio in questi casi.

Perché il vomito del cane è giallo?

Il vomito del giallo del cane è in genere ciò che il cane emette direttamente dallo stomaco, dove si accumulano i succhi biliari. Il giallo è il colore tipico della bile del cane, e se il cane vomita giallo è perché sta emettendo direttamente dallo stomaco il proprio liquido digestivo. È infrequente che capiti anche nell’uomo, ma può succedere. Generalmente al vomito giallo non corrisponde mai la presenza di residui di cibo: questo perché il vomito biliare viene generalmente emesso dai cani perché non mangiano da troppo tempo. Attenzione, però: la fame è solo una delle cause del vomito biliare. Generalmente è la più frequente, ma il vomito giallo potrebbe essere anche la manifestazione di un malessere dovuto a cause più importanti.

La Sindrome del Vomito Biliare

Se il cane vomita giallo con una certa frequenza, potrebbe essere vittima di una vera e propria Sindrome da Vomito Biliare, generalmente abbreviata con la formula BVS. Si presenta di solito – ma non necessariamente – al mattino, quando il cane è a digiuno da più tempo. Le soluzioni in questo caso sono multiple e vanno dal cambiare gli orari dei pasti, a fare un pasto più leggero la sera. Ma esistono anche farmaci che, dopo la diagnosi del vostro veterinario, possono essere dati al cane per migliorare la situazione. La diagnosi di BVS viene effettuata dal veterinario su visita e monitoraggio dei sintomi del cane.

La BVS si tratta generalmente con antiacidi e gastroprotettori, comuni anche nelle sindromi umane, ma in dosaggio e in formulazione diversa: consultate sempre il veterinario!

Vomito giallo: può dipendere dal cibo?

Mettere in relazione il vomito giallo e il cibo è la prima associazione che il padrone di un cane tende a fare. Il fatto che però non siano presenti residui di cibo nel vomito “separa” in una prima fase la correlazione tra il vomito e il cibo. Può accadere, tuttavia, che il cane inizi a rifiutare il cibo che gli state dando, per lo sviluppo nascosto di una intolleranza, oppure perché il tipo di cibo che gli state somministrando gli dà fastidio, per motivi ad un primo superficiale esame insondabili. Attenzione però all’inappetenza prolungata e al rifiuto di qualsiasi tipo di cibo (premi, stuzzichini, etc. etc.) che potrebbero essere il segnale di un problema più grave. Se il cane tuttavia accetta “tutto” ma rifiuta le crocchette o il cibo abituale, potrebbe rendersi necessario correggere la dieta del cane. Cambiare il tipo di cibo, magari sostituendo le crocchette, e sempre dopo un consulto con il proprio veterinario, può risolvere in poco tempo la situazione.

Vomito giallo e altri sintomi: a cosa fare attenzione

Ci sono però casi in cui il vomito giallo può dipendere da cause molto più importanti, e se associato ad altri sintomi va indagato perché spia di possibili patologie più gravi. La prima cosa da verificare è la possibile ingestione da parte del cane di sostanze tossiche. Se il cane ha raccolto del cibo o dell’altro in strada, oppure in luoghi del quale non siete certi, potrebbe essere di fronte a una situazione di pericolo di avvelenamento o di intossicazione di fronte alla quale bisogna correre ai ripari portandolo subito dal veterinario. Il vomito giallo potrebbe poi essere la manifestazione di patologie gastrointestinali, presenza di malattie infettive, croniche o di allergie e intolleranze. L’insorgenza nel cane di vomito giallo unito ad altri sintomi come la diarrea, il tremore, e l’inappetenza prolungata anche di fronte a cibi particolarmente appetitosi devono essere immediatamente segnalati al veterinario, così come l’insorgenza di una cronicità del vomito giallo, anche in assenza di altri sintomi, in un cane anziano che non ha mai sofferto di tale disturbo.

Vomito giallo: cosa fare a casa?

Premesso che la cura domestica del vomito giallo sarà efficace solo per i casi di lieve entità, mentre per ogni altro caso dovrete rivolgervi al vostro veterinario, esistono delle piccole azioni che possono consentire al cane di trovare sollievo. Il vomito è sempre una fonte di disidratazione, specialmente nei casi in cui il cane è ancora cucciolo lasciatelo bere acqua fresca e pulita. Se il vomito non si ripresenta frequentemente provate a dargli dell’acqua, un quarto o mezzo bicchiere a seconda delle dimensioni del cane e con una certa frequenza, ogni due ore circa. Riprendere a dare cibo al cane in piccole dosi e a più riprese, preferendo il cibo consigliato dal veterinario ed evitando cibi pesanti e residui di preparazione come brodo di pollo o liquido dell’eventuale riso che abbiamo preparato.

L’articolo è prodotto e pubblicato a scopo puramente informativo. Non si sostituisce a consulti e a visite con il veterinario di fiducia, che restano la base fondamentale della gestione sanitaria del cane e di ogni animale domestico. In qualsiasi caso invitiamo a tenere il proprio veterinario come punto di riferimento per qualsiasi tipo di malessere o fastidio.