Classifica e oroscopo mercoledì 7 ottobre 2020: Pesci riflessivi, il Leone impaziente

Ecco l’oroscopo di mercoledì 7 ottobre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. Siamo arrivati già a mercoledì. Quali segni saliranno sul podio in questa giornata? L’Ariete e il Toro si conquisteranno le cinque stelle grazie a una giornata molto promettente. La Vergine e la Bilancia saranno molto provate, mentre il Leone è impegnato a rivoluzionare la propria vita lavorativa. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di mercoledì e la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Cinque stelle. Secondo l’oroscopo di mercoledì avrai una bella carica di energia che ti tornerà utile per risolvere i tuoi problemi di lavoro e sentimentali. Forse dovrai impegnarti per recuperare l’intesa con il partner, ma potrai fare passi da gigante!

Toro

Cinque stelle. Sarà una giornata davvero fortunata. Avrai motivazione e la complicità di stelle molto generose. Ogni cosa su cui metterai mano potrà trasformarsi in un grande successo.

Gemelli

Tre stelle. Potresti sentirti un po’ ansioso e stressato, sia in amore che sul lavoro. Forse hai troppe responsabilità sulle spalle oppure hai la necessità di proporti come professionista in una veste nuova.

Cancro

Tre stelle. Sei ancora molto preoccupato per la tua situazione lavorativa ed economica. Mai come adesso senti il bisogno di qualcuno che ti ami davvero, che sappia sostenerti e capirti in maniera autentica.

Leone

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di mercoledì stai vivendo una fase di transizione sul lavoro che richiederà ancora un po’ di tempo. Cerca di avere pazienza e non riversare il tuo nervosismo nei rapporti con gli altri. Novità in arrivo!

Vergine

Due stelle. Sarai molto agitato, forse anche giù di morale. Nel corso di questa giornata potresti imbatterti in una persona irritabile, che tenterà di metterti in difficoltà in ogni modo. Cerca di mantenere la calma.

Bilancia

Due stelle. Potresti sentirti sfibrato, nervoso a tal punto da accusare qualche piccolo disturbo psicosomatico. Il lavoro e le finanze ti procurano ancora molta agitazione. Dovrai tenere duro fino alla fine dell’anno e poi le cose miglioreranno.

Scorpione

Quattro stelle. Non ti mancherà l’energia e nemmeno la motivazione! Anche se hai fretta di ottenere i risultati, non dovresti azzardare decisioni troppo rischiose. In amore se vorrai recuperare l’armonia persa di recente, potrai contare sulla complicità delle stelle.

Sagittario

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di mercoledì potrebbero nascere nuove tensioni in amore, forse dovute alla lontananza o a qualche difficoltà economica. Sul lavoro ti mancano ancora delle conferme.

Capricorno

Quattro stelle. Anche se potresti sentirti un po’ insoddisfatto del tuo lavoro, non dovrai demoralizzarti. Le giornate sono molto promettenti per chi vorrà qualcosa di più. Basterà mettersi in gioco con intelligenza.

Acquario

Due stelle. Sarai frastornato e nervoso. Nel corso di questo mercoledì ti potresti imbattere in un problema di lavoro forse ti sentirai semplicemente sovraccarico di responsabilità. Cerca di non scaricare la tensione che proverai su chi ti sta vicino.

Pesci

Tre stelle. Potrebbe emergere un po’ di nervosismo, dovuto ai problemi in amore. È arrivato il momento di fermarsi a riflettere su cosa desideri veramente da un rapporto di coppia; dopodiché dovrai chiederlo all’altro.