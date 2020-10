Come lavare i cuscini senza rovinarli: la guida semplice

Come lavare i cuscini senza rovinarli? Se sei qui, significa che ti interessa saperne di più e giustamente, dal momento che l’igiene della biancheria da letto è cruciale. Nel caso dei cuscini, si mettono spesso in primo piano diverse preoccupazioni, in quanto si pensa che lavarli sia rischioso.

Bene: non è vero! Esistono diversi consigli utili per lavare i cuscini mantendoli integri. Nelle prossime righe, ne abbiamo elencati alcuni.

Come lavare i cuscini in piuma d’oca senza rovinarli

Quando si tratta di come lavare i cuscini senza rovinarli, è bene ricordare che le cose cambiano a seconda del materiale. Cosa dire, per esempio, di quelli in piuma d’oca? Per lavarli senza rischiare di rovinarli, bisogna procedere a mano utilizzando l’acqua fredda.

Una buona idea per ottimizzare il risultato prevede il fatto di ricorrere al sale grosso e al succo di limone. Successivamente, bisogna sciacquarli molto bene e sprimacciarli per rimettere a posto le piume nel migliore dei modi.

Come lavare i cuscini sintetici

Diverso è il caso dei cuscini sintetici. Questi ultimi, infatti, possono essere messi senza problemi in lavatrice. Attenzione, però: per non rovinare i cuscini sintetici, è necessario impostare il programma della lavatrice per capi delicati, evitando di superare i 30°C. Essenziale è anche fare attenzione alla centrifuga, che non dovrebbe superare i 600/800 giri.

Come lavare i cuscini in lattice

Come lavare i cuscini in lattice senza rovinarli? La prima cosa da dire è che è fondamentale non utilizzare il sale che, come sopra specificato, va invece benissimo per i cuscini in piuma d’oca. Il rischio, utilizzandolo, è quello di corrodere eccessivamente il cuscino.

Per lavarlo se è in lattice, si consiglia di preparare una soluzione a base di acqua tipieda e aceto. Il passo successivo prevede il fatto di immergervi il cuscino, lasciandolo lì per una notte intera.

Al mattino, arriva il momento di prendere il cuscino, di sciacquarlo e di appenderlo all’aria. Essenziale è ricordare che, in questa fase, è cruciale mettere il cuscino ad asciugare in una zona non troppo soleggiata.

Consigli su come asciugare i cuscini

Abbiamo appena visto alcuni consigli mirati su come lavare i cuscini senza rovinarli. Come hai appena avuto modo di leggere, ai fini del risultato finale conta tanto anche il come vengono asciugati. Tra gli altri consigli utili al proposito rientra il fatto di non metterli in posizione verticale. Così facendo, infatti, si rischia che il peso dell’acqua provochi deformazioni al cuscino.