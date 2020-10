Rigoristi Serie A – Tutti i fantallenatori sanno quanto sia importante riuscire ad accaparrarsi uno o più rigoristi durante l’asta del Fantacalcio. Gli specialisti dagli undici metri sono molto ambiti e possono vedere le loro quotazioni toccare cifre importanti. Per questo è importante dare un’occhiata ai tiratori squadra per squadra, ricordandoci che le gerarchie possono cambiare nel corso della stagione.

I rigoristi della Serie A

Atalanta

Il tiratore incaricato da Gasperin è Muriel, una garanzia visti i 6 rigori realizzati e uno sbagliato la scorsa stagione. Il colombiano però parte spesso dalla panchina, allora ecco il connazionale Zapata pronto a sostituirlo con Malinovskyi e Miranchuk possibili outsider.

Benevento

Qui si contendono il ruolo di rigorista il centrocampista Viola e il neo acquisto Lapadula. Molto probabilmente sarà l’attaccante ad assumersi questa responsabilità in quanto Viola sarà fermo ai box per almeno due mesi. Una vota tornato a disposizione sarà mister Inzaghi a definire le gerarchie.

Bologna

Sansone è il primo rigorista nelle gerarchie di Mihajlovic. Se non è in campo, come spesso accade, potrebbe essere sostituito dal giovane Barrow o dall’esperto Palacio.

Cagliari

Per i sardi lo specialista è, senza dubbio, Joao Pedro. I sostituti del brasiliano sono, al momento, Simeone e Pavoletti. Il primo sembra in leggero vantaggio, ma molto dipenderà da chi sarà in campo in quel momento.

Crotone

Pochi dubbi a Crotone, infatti lo specialista dagli undici metri è Simy. Nella scorsa stagione, in Serie B, 4 su 4 per lui. Il vice, a meno che non arrivi un altro specialista, è Benali.

Fiorentina

In casa viola si trova uno dei più letali cecchini dal dischetto: Eric Pulgar. Il cileno la scorsa stagione ne ha calciati 8 realizzandone 7. Dietro ci sono il neo acquisto Amrabat e Ribery.

Genoa

Al Genoa si hanno le idee chiare, il primo rigorista sulla lista è Criscito. Il difensore, nello scorso campionato, ha realizzato 8 reti dal dischetto, sui 10 battuti. Dietro di lui le alternative sono Destro e Pandev.

Inter

Lukaku è il primo rigorista della squadra di Antonio Conte, dopo il 6 su 6 dello scorso anno. Appena dietro c’è Lautaro Martinez, ma occhio a Kolarov (altro specialista) e Sanchez.

Juventus

Nessun dubbio in casa Juventus, è Cristiano Ronaldo il rigorista prescelto (12 messi a segno la scorsa stagione su 13 battuti). Il vice Ronaldo è Dybala, altro gran specialista.

Lazio

Ciro Immobile è il prescelto da Simone Inzaghi per andare dagli undici metri, l’attaccante ne ha sbagliato solo uno sui 15 battuti la scorsa stagione. Dietro di lui ci sono Luis Alberto e Correa.

Milan

Ibrahimovic sarà il primo rigorista per la prossima stagione del Milan. Quando lo svedese sarà assente sarà Kessie a presentarsi sul dischetto, come faceva prima dell’arrivo di Zlatan.

Napoli

Il rigorista è Lorenzo Insigne, che ne ha realizzati 5 su 5 lo scorso campionato. L’altro specialista è Mertens, tanto che i due potrebbero scambiarsi in base al momento. L’outsider è Osimhen.

Parma

In casa Parma la gerarchia non è ancora del tutto ben definita. L’anno scorso è stato Kucka a battere i rigori, soprattutto per il lungo infortunio che ha messo fuori causa Inglese. Ora che l’attaccante è tornato a disposizione, bisognerà vedere chi sarà il prescelto. Occhio al nuovo arrivato Cyprien, specialista dagli undici metri.

Roma

In casa Roma è Veretout il primo rigorista, vista anche la cessione di Perotti. Le alternative sono Pellegrini, Diawara e Mkhitaryan.

Sampdoria

Lo specialista è Fabio Quagliarella, un vero cecchino dagli undici metri. Nel caso di assenza del capitano blucerchiato sono Ramirez e Gabbiadini gli indiziati a sostituirlo.

Sassuolo

In casa Sassuolo si giocano il ruolo di primo rigorista due componenti del tridente offensivo neroverde: Caputo e Berardi. Nel finale il centravanti ha battuto gli ultimi rigori, ma partiranno alla pari adesso e sarà mister De Zerbi a stabilire le gerarchie.

Spezia

Il rigorista dei neo promossi è Matteo Ricci, specialista dagli undici metri. Possibile alternativa è rappresentata da Galabinov, suo sostituto già lo scorso anno.

Torino

Pochi dubbi per quello che sarà il rigorita della squadra di Giampaolo, ovvero Andrea Belotti. La scorsa stagione 7 realizzati e 1 sbagliato, dietro di lui Verdi e Rodriguez, altro specialista.

Udinese

Il rigorista per l’Udinese, in caso di sua permanenza, è sicuramente Rodrigo De Paul. Dato curioso: la scorsa stagione l’Udinese non ha avuto nemmeno un rigore a favore. In caso di partenza dell’argentino scalpitano Lasagna e Okaka.

Verona

È Di Carmine il prescelto da Juric per essere il primo rigorista, almeno queste sono le indicazioni delle prime amichevoli. La seconda scelta è, al momento, Miguel Veloso. Occhio però a Kalinic che può prendere il posto di primo rigorista.