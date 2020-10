Cosa succede a chi lava i capelli ogni giorno? Ecco la verità

Lavarsi i capelli è fondamentale per mantenerli sani e con un aspetto fresco e brillante. È per questa ragione che molte donne sottopongono i loro capelli a lavaggi quotidiani utilizzando shampoo molto forti, che oltre a pulire profondamente i capelli possono seccare e rovinare il cuoio capelluto. Inoltre, ricorrono anche a maschere, balsami e diversi tipi di trattamenti fermamente convinte che questo garantirà l’aspetto desiderato.

Bisogna sapere che tutti gli eccessi sono negativi, giacché sottomettere lavarsi i capelli così frequentemente può seccarli e provocare l’effetto contrario. La maggior parte dei prodotti contengono grandi quantità di sostanze chimiche che possono attaccare le fibre capillari. Tuttavia, state tranquille! Per questo motivo oggi ci occuperemo di chiarire alcuni dubbi a riguardo.

È conveniente utilizzare lo shampoo per lavarsi i capelli?

Sì, però poche volte. Esiste una grande differenza tra lavare i capelli usando dei prodotti naturali e lavarli utilizzando prodotti commerciali. Questi ultimi contengono grandi quantità di sostanze chimiche e, anche se sono preparati con basi naturali come aloe vera, olio di cocco e simili, contengono ingredienti che gli aromatizzano, colorano e alcuni conservanti per mantenerli in buono stato più a lungo.

Ciò significa che molti di questi prodotti chimici sono aggiunti solo per far sì che il prodotto abbia un aspetto più piacevole e possa essere comprato dal consumatore, però non apporta nessun beneficio alla salute dei capelli.

È conveniente eliminare lo shampoo per lavarsi i capelli

No, non è necessario. Non è necessario arrivare a soluzioni così drastiche. Semplicemente si raccomanda di ridurre il numero dei lavaggi settimanali e le quantità di shampoo utilizzate per ogni lavaggio. In alcuni casi, sono raccomandati shampoo totalmente naturali.

Scoprite: I prodotti di bellezza che bisogna smettere di usare

Ogni quanto bisogna lavarsi i capelli?

Su questo argomento sia i dermatologi sia le persone specializzate nel settore cosmetico hanno opinioni molto differenti. Alcuni dicono che è necessario e importante per la salute dei capelli e del cuoio capelluto lavarli tutti i giorni; mentre altri sostengono e assicurano che è necessario e conveniente lavarli solo una-due volte alla settimana.

Per equilibrare queste opinioni così differenti si può optare per lavare i capelli ogni due giorni, in questo modo non si abuserà dello shampoo, evitando che le componenti di quest’ultimo si accumulino nel cuoio cappelluto. Si possono anche applicare prodotti che usate abitualmente, però in quantità ridotte, in modo tale che non influenzino la routine alla quale avete abituato i vostri capelli, né li saturerete di prodotti chimici.

Se volgiamo mantenere una capigliatura sana e bella non è necessario abusare di prodotti per il lavaggio dei capelli. Tuttavia, non bisogna nemmeno trascurarli; per questo è una buona idea stabilire una routine in cui la frequenza dei lavaggi dei capelli sia normale senza esagerazioni.

Tuttavia, ci sono persone che non riescono ad abbandonare facilmente le proprie abitudini acquisite e praticate per un certo periodo. Oppure, c’è chi pratica mestieri e lavori che espongono a forti impatti ambientali, oltre ad alcuni fattori che richiedono una pulizia frequente dei capelli. Per questo, si raccomanda l’utilizzo di trattamenti naturali come maschere casalinghe che nutrono e rivitalizzano i capelli senza danneggiarli.